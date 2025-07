Pour la dixième journée consécutive, l'armée israélienne poursuit ce lundi, sa progression terrestre sur le camp Jabalia, dans le nord de Gaza, sur fond d'un strict blocus empêchant l'arrivée de l'eau, de la nourriture et du carburant.

Depuis le 6 octobre courant, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre dans le nord de Gaza, sous prétexte d'empêcher "le Hamas de reprendre position dans la région", alors que des Palestiniens affirment qu'Israël veut occuper la région et déporter ses habitants.

Lire aussi: La Ligue arabe dénonce un projet de déplacement des populations du nord de Gaza

Deux Palestiniens ont été tués et un autre a été blessé, suite à des bombardements israéliens contre des civils à Jabalia, selon une source médicale .

Trois enfants déplacés ont été également blessés par des fragments d'ogives, dans l'école Aboulhassan, dans le camp de Jabalia, avant d'être transférés à l'hôpital "Kamel Adouan" pour recevoir les soins.

Une attaque menée par un drone israélien contre un rassemblement de civils a également fait des morts et des blessés dans les environs de "Barakat Abu Rached", dans le camp de Jabalia, selon des témoins oculaires.

Toujours selon des témoins, "l'armée israélienne poursuivait ses frappes à l'artillerie contre le camp et le village de Jabalia, ainsi que sur les villages Beit Lahia et Beit Hanoun".

"Le retentissement des explosions et l'anéantissement des habitations ne s'arrêtent pas", affirment les témoins.

"La destruction s'est concentrée dans les camps de Jabalia et Beit Lahia, où l'armée a démoli des dizaines de maisons, provoquant un nuage intense de fumée dans la région", ajoutent-ils.

Des drones quadricoptères israéliens ont tiré avec des mitrailleuses sur la rue Al-Jalaa et dans le quartier d'Al-Saftawi, au nord de la ville de Gaza, selon une source locale.

"Pendant 10 jours, l'armée israélienne maintenait un état de siège et continuait à bombarder le nord de la bande de Gaza, empêchant l'entrée de nourriture, de l'eau et du carburant, ce qui a aggravé la crise humanitaire", a rapporté un témoin.

Et d'ajouter : « Le siège israélien imposé par l'armée israélienne sur la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza a ramené la famine au premier plan et créé des conditions très difficiles, sur fond de grave pénurie de nourriture, de soins médicaux, de carburant, de biens et d'eau".

Des digues et des cadavres

"L'armée israélienne, précise la même source a construit des digues de terre pour empêcher les Palestiniens de se déplacer vers la ville voisine de Gaza et pour les pousser à fuir par une seule issue, celle de l'avenue Salah al-Din, dans le but de vider le nord de la bande de Gaza de ses habitants".

"Les cadavres des morts étaient éparpillés sur la voie publique et sous les décombres des maisons détruites, en raison de l'incapacité des ambulances et des équipes de la protection civile à les atteindre et à les évacuer", a poursuivi cette source.

Depuis le 7 octobre 2023, 42 227 Palestiniens, dont 17 000 enfants et 11 378 femmes, ont été tués et 98 464 personnes ont été blessées lors des attaques israéliennes contre Gaza, sous le regard approbateur des Etats-Unis.

Alors qu'il y aurait encore des milliers de morts sous les décombres, les infrastructures civiles sont également détruites dans des attaques délibérées, notamment les hôpitaux et les établissements d'enseignement où les gens s'abritent.

Tel-Aviv poursuit ses massacres au mépris des résolutions du Conseil de sécurité qui appellent à la cessation des bombardements et en dépit des arrêts de la Cour de justice internationale exigeant la prise de mesures permettant d’arrêter le génocide en cours et d'améliorer les conditions humanitaires catastrophiques.