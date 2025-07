Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré, lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Aboul Gheit, qu'un embargo total sur les armes à destination d’Israël était nécessaire pour accroître la pression.

Erdogan et Gheit ont discuté, mardi, des questions régionales et mondiales ainsi que des attaques israéliennes en Palestine et au Liban.

Selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle, Erdogan a assuré qu'Israël tente de propager le feu du conflit, qu'il a allumé, au Moyen-Orient à l'ensemble de la région.

Le président turc a également mis en garde contre l'ultime objectif d'Israël, à savoir la destitution complète des Palestiniens de leur terre et de de leur patrie.

Soulignant que la Turquie poursuit ses initiatives sur tous les fronts pour s'assurer que les crimes commis par Israël ne restent pas impunis, Erdogan a affirmé qu'un embargo total sur les armes à destination d'Israël était nécessaire pour accroître la pression.

Au cours de la réunion, le chef de l’État turc a également exprimé le souhait de la Turquie de voir les tensions en Syrie, en Libye, en Somalie et en Éthiopie prendre fin le plus rapidement possible, pour que ces pays puissent retrouver la paix, la tranquillité et la stabilité.

