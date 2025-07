Arfa Rana, ancienne journaliste de la Société Radio-Canada (CBC), a démissionné en signe de protestation en raison de la couverture médiatique des bombardements incessants d'Israël contre les Palestiniens, qu'elle qualifie de « complice » du génocide dans la bande de Gaza.

Rana a exprimé sa frustration face à ce qu’elle a décrit comme une couverture médiatique biaisée de la CBC, qui ignore le contexte historique et ne reconnaît pas l’ampleur de la souffrance palestinienne.

"J'ai été consternée par le manque de contexte historique entre Israël et la Palestine et par le langage utilisé pour défendre le massacre des Palestiniens par Israël", a écrit Rana sur Mondoweiss, un site d'information indépendant qui informe ses lecteurs sur les développements en Israël, en Palestine et sur la politique étrangère américaine associée.

« Le Guide linguistique de CBC sur le Moyen-Orient est un oxymore catastrophique », a-t-elle déclaré, critiquant son approche visant à neutraliser les reportages sur la région et soulignant le manque de reconnaissance des violations du droit international par Israël.

Bien qu’elle ait fait part de ses inquiétudes en interne, Rana a déclaré qu’elle était marginalisée au sein de la salle de rédaction.

Révélant le fardeau émotionnel que représente le fait de travailler dans un tel environnement, Rana a déclaré qu'« au moment où j'ai démissionné, j'étais devenue une coquille de moi-même ».

Elle a exprimé l’espoir que son expérience encouragerait d’autres journalistes à s’interroger sur la manière dont les grands médias façonnent l’opinion publique et le discours.

"Le moment est venu pour les journalistes d'utiliser leur pouvoir pour changer l'opinion des masses à travers les articles qu'ils écrivent. Après tout, dire la vérité n'est pas seulement une obligation morale humaine, mais pour les journalistes, c'est aussi un acte révolutionnaire.", a-t-elle noté.