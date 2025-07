Le président français, Emmanuel Macron, a pointé jeudi soir un ‘’manque de professionnalisme’’ de ses ministres, des journalistes et des ‘’commentateurs’’, leur reprochant d’avoir déformé ses propos au sujet d’Israël, qui ont provoqué une vive polémique avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, a rapporté Le Monde.

Pour rappel, La presse française a rapporté citant des participants au Conseil des ministres tenu mardi à huis clos qu’Emmanuel Macron aurait déclaré : ‘’M. Netanyahu ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’Onu, par conséquent il ne devrait pas s’affranchir des décisions de l’Onu’’.

En riposte à ces propos, Benyamin Netanyahu a affirmé : “Un rappel au président de la France : ce n’est pas la résolution de l’Onu qui a établi l’État d’Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste - notamment du régime de Vichy en France’’.

‘’J’ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j’aurais tenus, sans se poser la question de savoir ce qu’ils disaient et ce que j’aurais exactement dit’’, a déclaré le dirigeant français.

Emmanuel Macron, qui s’exprimait en préambule de sa conférence de presse à l'issue du sommet européen qui s'est tenu jeudi à Bruxelles, a clairement exprimé son mécontentement en dénonçant ‘’un délitement du débat public’’ et ‘’un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos’’.

‘’Il appartient à chacun des participants à ce conseil (des ministres) de se montrer respectueux des règles et de ses fonctions par éthique, discipline personnelle, pour ne pas faire circuler des informations fausses, tronquées ou sorties de leur contexte.”, a insisté Macro qui a en outre appelé les journalistes et les commentateurs à “traiter les paroles rapportées tronquées et transformées avec les précautions qui s’imposent’’.

‘’Il n'y a donc pas d'ambiguïté. Tous ceux qui voudraient la faire exister par ce type de manipulation non seulement se trompent, mais blessent certains et affaiblissent la France’’, a-t-il souligné. ‘’La France s'est toujours tenue aux côtés d’Israël’’, a-t-il martelé.

‘’L’existence et la sécurité d'Israël sont intangibles pour la France et les Français’’, a conclu le président français.