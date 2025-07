La popularité du président Macron est au plus bas en octobre, avec 78% de mécontents (soit une hausse de 3 points) contre 22% de satisfaits, selon le baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du Dimanche.

Emmanuel Macron rejoint dans le niveau d’impopularité François Mitterrand en 1991 après le départ de Matignon de Michel Rocard, sans atteindre les petits 13% de satisfaits de François Hollande à l’automne 2014.

Selon l’IFOP, Emmanuel Macron a perdu 9 points depuis mai 2024, soit avant la dissolution de l’Assemblée nationale.

La dissolution semble le plus important point reproché au Président. Les sondés auraient comparé cette décision à “un enfant qui a cassé son jouet”, ou encore “Monsieur ne supporte pas d’être battu aux européennes.”

Un point inquiétant pour le chef de l’Etat qui est généralement soutenu par les seniors, les plus de 65 ans ne sont plus que 24% à être satisfaits de son action, et parmi les retraités il perd 6 points.

Michel Barnier est également en baisse avec 40% de satisfaits soit 5 points de moins que le mois dernier.

Ce sondage a été réalisé du 9 au 17 octobre auprès d'un échantillon représentatif de 2 008 personnes âgées de 18 ans et plus.