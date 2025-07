Les renseignements turcs ont annoncé, ce dimanche, avoir neutralisé Caize Selber et Emine Ulas, deux membres de l'organisation terroriste PKK/KCK. Elles opéraient en tant qu'agents sociaux de l'organisation à Souleimaniye, dans le nord de l'Irak et collectaient des fonds auprès des habitants.

Selon des sources sécuritaires, des enquêtes approfondies menées par les renseignements turcs ont permis de constater la présence de Caize Selber, nom de code "Berfin Roj", et d'Emine Ulas, nom de code "Tekosin Dilges", deux terroristes du PKK/KCK, qui entretenaient des relations étroites avec les cadres supérieurs de l'organisation.

Elles ont extorqué les habitants de la région sous couvert d'impôts, utilisé l'argent collecté pour recruter des cadres chargés de mener des attaques contre les forces de sécurité turques et fourni un soutien logistique à l'organisation.

Caize Selber et Emine Ulas ont également recruté et encouragé des jeunes personnes à rejoindre l'organisation terroriste, et ont fourni des orientations aux membres de l'organisation en Turquie.

Les deux terroristes opéraient au niveau dit "responsable" de l'organisation qu'ils avaient rejointe en 1999.

Elles figuraient sur la liste des cibles des renseignements turcs et faisaient l'objet d'un mandat de recherche. Elles ont été neutralisées lors d'une opération dans la région de Souleimaniye, dans le nord de l'Irak.

La Turquie a lancé, depuis 2016, trois opérations antiterroristes réussies à sa frontière dans le nord de la Syrie afin d'empêcher la formation d'un corridor terroriste et de permettre l'installation pacifique des populations. Il s'agit de l'opération de Bouclier de l'Euphrate lancée en 2016, Rameau d'olivier en 2018 et Source de paix en 2019.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.