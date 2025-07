Plus d'un millier de colons israéliens ont pris d'assaut, ce dimanche matin, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est à l'occasion de la fête juive de "Souccot", sous protection de la police israélienne.

Le Département des dotations islamiques de Jérusalem, responsable de l’administration d’Al-Aqsa, a déclaré dans un communiqué que "plus de 735 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa sous la protection de la police d’occupation".

Dans une déclaration ultérieure, les Dotations islamiques de Jérusalem ont déclaré que la Porte des Maghrébins avait été fermée après que 1 390 extrémistes juifs ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa.

Des témoins oculaires ont rapporté à Anadolu que les colons accomplissaient des prières talmudiques dans les couloirs et les esplanades de la mosquée, dans un contexte de restrictions sévères à l'entrée des musulmans.

Des témoins ont également indiqué que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a pris d'assaut l'esplanade au niveau du mur du Sphinx (Al-Buraq, à l'ouest de la mosquée Al-Aqsa), transportant des offrandes de plantes, et accomplissant des prières talmudiques avec les colons et les rabbins.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant Bin Gvir prenant d'assaut la cour du mur Al-Buraq.

De son côté, le cabinet de ce même ministre extrémiste de la Sécurité nationale a démenti les informations diffusées sur les sites Internet et les journaux hébreux concernant sa prise d'assaut de l'esplanade des mosquées Al-Aqsa.

Une déclaration publiée par la chaîne israélienne "Channel 7" (privée) depuis le bureau de Ben Gvir affirme que « contrairement à ce qui a été publié, le ministre Ben Gvir n’a pas gravi le Mont du Temple (la Sainte Mosquée/Mosquée Al-Aqsa) ce matin ».

Le communiqué explique que Ben Gvir "a assisté aux prières de l'Aïd sur la place du Mur du Sphinx et a rendu visite aux immigrants juifs à l'entrée du Mont du Temple, où il a rencontré des centaines de Juifs venus prier sur la montagne".

A l’inverse, les médias hébreux, notamment le journal Maariv et le site Internet Walla, ont rapporté que Ben Gvir avait pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa.

Ben Gvir est apparu dans des séquences vidéo lors de sa participation à une prière collective et à des rituels talmudiques menés par des milliers de juifs extrémistes au Mur Occidental (Al-Buraq), situé à l'ouest de la mosquée Al-Aqsa, à l'occasion de la fête juive.

Les incursions se poursuivent jusqu'à la porte des Maghrébins, au niveau du mur ouest de la mosquée.

Selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, l'un des colons a entonné des prières de la trompette dans les cours de la mosquée pendant que d'autres y ont effectué ce que l'on appelle une "prosternation épique".

L'agence a noté “qu'un groupe de colons s'est rassemblé à Bab al-Qattanin, l'une des portes principales de la mosquée du côté nord, et y a pratiqué des rituels talmudiques".

Il est à noter que la "trompette" est un instrument utilisé dans les rituels juifs et qu'il consiste en une corne de bélier qui entonne pendant et avant le Nouvel An juif et "l'Aïd des Expiations" des prières.

Les incursions dans la mosquée deviennent généralement plus fréquentes pendant les périodes de fêtes juives et elles se déroulent en deux périodes, le matin et après la prière de midi, avec la facilitation et l'accompagnement de la police israélienne.

Depuis 2003, la police israélienne autorise unilatéralement les colons à prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa plusieurs heures par jour, sauf le vendredi et le samedi, malgré l'opposition répétée du Département des dotations islamiques, qui appelle à l'arrêt de ces incursions.