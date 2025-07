Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a dénoncé, lundi dans un communiqué, les propos de la vice-présidente du Conseil représentatif des institutions juives (CRIF), Nathalie Beizermann, qui a évoqué des "maquillages et trucages" en ce qui concerne les scènes abominables de civils tués et brulés par l’armée israélienne à Gaza.

"Des femmes et des hommes justes de notre pays qui dénoncent cette réalité accablante sont régulièrement accusés d’être antisémites par certains soutiens radicaux du gouvernement Netanyahou parmi les personnalités publiques françaises", a souligné le CFCM.

"Ces derniers préfèrent entretenir une négation abjecte des atrocités et souffrances endurées par la population civile Palestinienne et propagent activement la théorie infamante du « Pallywood » insinuant que les victimes palestiniennes seraient des acteurs mimant leur souffrance et leur mort" poursuit le communiqué.

Le 15 octobre, suite aux images de civils brûlant vifs dans des tentes bombardées par l’armée israélienne, Nathalie Beizermann avait partagé sur X :

"Quand on aura mis bout à bout toutes les vidéos avec trucages, maquillages, mise en scène, on découvrira Paliwood".

Le CFCM a condamné "les images bouleversantes de civils palestiniens brûlés vifs lors d’un bombardement israélien sur un campement de réfugiés dans l’enceinte d’un hôpital à Gaza” qui ont suscité une indignation mondiale.

“Le cas particulièrement poignant de Shaaban Al Dalou, un jeune homme de 19 ans filmé en train d’être brûlé vif, les mains levées vers le ciel au milieu des flammes aux côtés de sa mère, a marqué les esprits" s’est indigné le CFCM.

Le Conseil français du culte musulman rappelle pourtant que ces images bouleversantes ont été authentifiées par de nombreux médias :

"Malgré l’authenticité de ces scènes confirmées par de nombreux médias internationaux dont des médias français, des voix discordantes continuent sans aucun scrupule à entretenir le déni à leur sujet."

Et de conclure :

"Ces propos, minimisant la souffrance des civils palestiniens, s’inscrivent dans une rhétorique négationniste visant à couvrir les crimes de guerre et à justifier les horreurs subies par des populations civiles innocentes. Nous savions que les Palestiniens, étaient déshumanisés par une rhétorique violente qui les compare à des animaux ou des insectes et leur nie le droit même d’exister. Nous apprenons désormais qu’ils sont déshumanisés même après leur mort."