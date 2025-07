Historique. Le 21 octobre 2024, Nadège Abomangoli, députée de La France insoumise (LFI), est devenue la première femme noire à présider une séance à l’Assemblée nationale.

Lors de l'examen du budget 2025, Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a marqué une étape importante en présidant pour la première fois une séance officielle. Sa conduite de séance a été chaleureusement saluée, notamment par Éric Coquerel, président de la commission des finances, qui a exprimé sa "grande joie" de s'exprimer sous sa direction.

Nombreux sont ses collègues qui ont tenu à lui rendre hommage. "Fierté immense, Insoumises au combat", a écrit sur X Clémence Guetté, également vice-présidente de l’Assemblée.

"Immense fierté, après Clemence Guette 1ère Vice-Présidente de l’Assemblée, de voir ce soir Nadège présider l’assemblée. La première femme noire au Perchoir de l’Histoire est insoumise et fière de l’être. Comme nous le sommes de la compter dans nos rangs", a noté de son côté Mathilde Panot, sur le même réseau.

"Le 4 octobre 1958 : création de la 5eme République. 235 ans après (beaucoup trop long), Abomangoli est au perchoir. Ma Nadège quoi", a réagi, l’élue écologiste, Lila Djellali, alors que Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, a aussi fait remarquer le temps qu’il aura fallu à la France pour faire accéder une femme à la peau noire à ce poste.

"Il aura fallu attendre à peine 235 ans" après la Révolution française pour voir "une femme noire [présider] une séance", a-t-il témoigné.

Engagée dans les combats sociaux

Nadège Abomangoli, originaire de Brazzaville et ayant grandi en Seine-Saint-Denis, s’est toujours engagée pour les causes sociales. Elle a commencé son militantisme avec SOS Racisme avant de rejoindre le Parti socialiste, puis La France insoumise en 2019. Engagée dans les questions de justice sociale et d’égalité, elle a été élue conseillère départementale en Seine-Saint-Denis en 2015. En 2022, elle accède à l'Assemblée nationale, où elle représente la 10e circonscription, poursuivant ses combats politiques.