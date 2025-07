La chaîne Starbucks, qui considère la période de trois mois se terminant le 29 septembre comme le quatrième trimestre de son calendrier financier, a annoncé mardi ses résultats financiers préliminaires avant la publication de son bilan la semaine prochaine.

Selon ces chiffres, les ventes mondiales des magasins comparables de Starbucks ont diminué de 7 % au cours de la période en question.

Le bénéfice par action de Starbucks est tombé à 80 cents, en baisse de 25% par rapport à la même période l’année dernière.

Les ventes mondiales des magasins comparables pour l’ensemble de l’exercice 2024 de la société ont également baissé de 2 %.

Starbucks a également suspendu la divulgation de ses attentes pour l’exercice 2025, compte tenu du changement de direction et de l’état actuel de l’entreprise.

"Les efforts d’efficacité n’ont pas suffi à surmonter l’impact de la baisse de trafic"

"La performance qui a été inférieure aux attentes pour l’ensemble de l’exercice est le résultat d’une baisse significative du trafic, y compris un environnement de consommation prudent, nos investissements ciblés et accélérés n’ayant pas réussi à améliorer le comportement des clients, et l’environnement macroéconomique et concurrentiel en Chine pesant davantage sur nos résultats", a déclaré Starbucks dans un communiqué.

La directrice financière (CFO) de Starbucks, Rachel Ruggeri, dont les évaluations ont été incluses dans le communiqué, a noté que bien qu’ils aient augmenté les investissements, ils n’ont pas pu changer le cours de la baisse du trafic.

Malgré la poursuite des efforts d’efficacité, ils ne sont pas suffisants pour surmonter l’impact de la baisse du trafic. Ruggeri a expliqué qu’un plan a été élaboré pour relancer l’entreprise, mais que cela prendrait du temps.

Starbucks a été affecté négativement par le boycott des entreprises internationales qui soutiennent Israël

Starbucks, l’une des entreprises qui a fait face à des manifestations et à des campagnes de boycott en raison des attaques d’Israël sur Gaza, a vu ses résultats financiers affectés négativement au cours des trois derniers trimestres.

La chaîne de café avait abaissé ses prévisions de ventes annuelles pour la période octobre-décembre de l’année dernière, en partie en raison d’un impact négatif sur les ventes dans les magasins au Moyen-Orient.

Le chiffre d’affaires de la société a diminué de 2 % au cours de la période janvier-mars, tandis que ses ventes mondiales ont diminué de 4 %, enregistrant sa première baisse depuis la fin de 2020.

Starbucks a indiqué que ses ventes mondiales avaient diminué de 3% au cours de la période avril-juin.