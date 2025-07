Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait débloquer 100 millions d'euros pour le Liban, ajoutant que "la guerre doit cesser au plus vite", en parlant de l’offensive militaire israélienne au Liban.

"La France apportera 100 millions d'euros" d'aide, a déclaré, ce jeudi, le chef de l'Etat à l'ouverture de la conférence sur le Liban qui a pour objectif de réunir quelque 500 millions d'euros pour venir en aide aux personnes déplacées par le conflit et les bombardements israéliens. "La guerre doit cesser au plus vite", a ajouté Emmanuel Macron, précisant que l'objectif est "d'affirmer la souveraineté du Liban", et donc de "démontrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin".

"Ce pays, ami de la France, est aujourd'hui au bord du gouffre", a résumé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, dans un message posté sur X, avant la rencontre.

Plusieurs personnalités prennent part à la conférence de Paris, au rang desquelles le Premier ministre libanais Najib Mikati, les ministres des Affaires étrangères libanais Abdallah Bou Habib, allemande Annalena Baerbock, canadienne Mélanie Joly, et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Cette conférence réunit plus de 70 participants et une quinzaine d'organisations internationales.

