Les plaintes s’accumulent auprès du Conseil de sécurité de l’ONU. Après l’Iran et l’Irak, le Liban a saisi, à son tour, cet organe pour la mort de trois de ses journalistes.

“ La façon dont Israël cible de manière répétée les professionnels des médias est un crime de guerre. Israël doit être tenu responsable et puni”, a écrit le ministre libanais des Affaires étrangères a publié, sur son compte X.

Les trois victimes dormaient dans le village hôtelier à Hasbaya au sud Liban et ils ont trouvé la mort après que leur bungalow a été touché par un drône. Une douzaine de journalistes libanais et arabes s’étaient regroupés dans ce complexe hôtelier pour y passer la nuit. Les victimes travaillaient pour la chaîne de TV pro-iranienne Al Mayadeen et pour la chaîne du Hezbollah Al Manar.

lire aussi: Trois journalistes tués dans une frappe israélienne dans le sud du Liban

Les journalistes cibles de l’armée israélienne

L’armée israélienne a d’abord simplement signalé avoir tué des terroristes, puis a ensuite dit étudier et enquêter sur les raisons qui ont conduit à l’intervention de son armée.

En octobre dernier au sud Liban, une frappe israélienne près de la frontière avec Israël a tué un journaliste de l'agence Reuters et blessé six autres reporters, une journaliste de l'AFP avait du être amputée.

A Gaza, Israël a régulièrement ciblé les journalistes et les cameramen, tuant 182 professionnels des médias depuis le début de la guerre à Gaza, selon le bureau de médias de l’autorité palestinienne.