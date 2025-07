Le discours a duré 45 minutes et a été applaudi à plusieurs reprises. L’heure est manifestement à la réconciliation entre le Maroc et la France et à l’ouverture claire et assumée d’une nouvelle ère entre les deux pays. Ainsi Emmanuel Macron prend explicitement position en faveur de la “souveraineté du Maroc” sur le Sahara occidental. "Le présent et l'avenir" du Sahara occidental "s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat va plus loin. La France va accompagner le Maroc dans les instances internationales sur ce dossier et les entreprises françaises vont investir dans la région, a insisté Macron, tout en précisant “que cette position n’est hostile à personne, mais c’est ouvrir une nouvelle page”.

“Le Maroc est le présent et l’avenir du Sahara occidental”

Le message du président français risque pourtant d’irriter l’Algérie qui soutient le Front polisario dans ses revendications d’indépendance du Sahara occidental.

Pour préserver la nouvelle entente cordiale, le chef de l’Etat français a ensuite consacré son discours à éviter les écueils, que sont, par exemple, l’immigration.

Macron a estimé que le "partenariat d'exception renforcé" conclu lundi avec le roi Mohammed VI devait notamment porter sur "l'immigration illégale et la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire". Emmanuel Macron a appelé à ce titre à un partenariat contre l’immigration illégale.

Le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, avait suscité un certain malaise avant cette visite en estimant que la relation avec le Maroc était déséquilibrée. Il avait notamment insisté sur le fait qu’en 2023, 238 750 visas pour la France avait été délivrés alors que le Maroc n’avait attribué que 725 laissez-passer consulaires pour expulser des migrants marocains sans papiers.

Gratitude envers les soldats marocains

Autre écueil évité par Emmanuel Macron, celui du passé colonial. Dans son discours, le Président a longuement énuméré les liens qui unissent le royaume du Maroc et la France.

Le président français a exprimé la gratitude de la France envers les soldats marocains qui ont combattu avec l’armée française et s’est félicité du partenariat scellé avec feu Mohammed V au lendemain de l’indépendance du royaume.

lire aussi: Sahara occidental: la France reconnaît la “souveraineté” du Maroc

Enfin, pour sceller plus avant un avenir commun, le chef de l’Etat a proposé au roi du Maroc Mohammed VI de signer un nouveau "cadre stratégique" bilatéral en 2025 à Paris, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration qui entérina l'indépendance du royaume.