Les Nations Unies cherchent à mobiliser le plus grand nombre de pays possible pour qu’Israël revienne sur la loi interdisant à l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens de continuer à travailler en Israël et dans les territoires occupés.

Philippe Lazzarini adresse dans une lettre à l’Assemblée générale des Nations unies un message lourd de sens: “L’ordre international fondé sur certaines règles est en train de se désintégrer suite à une répétition d’horreurs qui ont en leur temps mené à la création des Nations unies. L’ordre international est détruit par la violation des engagements pris pour éviter la répétition des horreurs de la seconde guerre mondiale. Les attaques sur l’UNRWA font partie intégrante de cette désintégration.”

Face à cette situation, le chef de l’UNRWA demande le soutien des pays membres des Nations unies pour que l’agence puisse continuer à fonctionner.

Israël assure qu’elle distribuera elle-même l’aide humanitaire à Gaza alors que depuis le début de la guerre, les camions d’aide sont régulièrement bloqués par l’armée israélienne

Guterres écrit à Netanyahu

En parallèle, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a écrit mardi au Premier ministre israélien pour lui demander le maintien de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. La loi qui interdit l’UNRWA sur le territoire israélien et qui a été votée par la Knesset lundi entre en vigueur dans un délai de 90 jours. L’ONU espère donc obtenir des autorités israéliennes la non-application de la loi.

Antonio Guterres insiste dans sa missive sur l’absence d’une alternative réaliste à l’UNRWA pour fournir l’aide alimentaire, les soins de santé et les écoles nécessaires pour les plus de deux millions de réfugiés Palestiniens qui vivent en Cisjordanie ou à Gaza.

Le secrétaire général de l’ONU rappelle au gouvernement israélien qu’en tant que puissance occupante, il doit subvenir aux besoins des populations qui sont sous son contrôle et il rappelle qu’en cas de manquement à cette obligation, il fera appel à la Cour internationale de justice.

L'agence a été créée en décembre 1949 par l'Assemblée générale des Nations unies dans le sillage du premier conflit israélo-arabe, après la création d'Israël en mai 1948. Israël accuse l’agence d’être infiltrée par les militants du Hamas.