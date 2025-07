Les habitants de Baalbek fuient en masse mercredi la ville millénaire de l'est du Liban, après un appel à évacuer lancé par l'armée israélienne.

L'armée israélienne a appelé les habitants de Baalbek et plusieurs localités voisines dans l'est du Liban à évacuer, disant vouloir mener des opérations militaires contre des installations du Hezbollah dans la zone.

C'est la première fois depuis le début, le 23 septembre, de la campagne de bombardements aériens israéliens sur le Liban, que toute la ville de Baalbek, abritant un ensemble de temples romains millénaires classés au patrimoine de l'Unesco, et ses environs sont concernés par un ordre d'évacuation.

"Pour votre sécurité et celle de votre famille, vous devez évacuer immédiatement vos habitations et vous déplacer hors de la ville et des villages", a écrit sur X le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, à côté d'une carte indiquant les routes à emprunter pour l'évacuation.

Des voitures de la Défense civile ont sillonné la ville, appelant par haut-parleurs les habitants à partir. Les mosquées et les églises de la ville ont également relayé l'ordre d'évacuation par haut-parleurs.

Pris de panique, les habitants quittaient leur ville à la hâte, les voitures chargées de matelas, sans savoir où aller.

Au moins 60 personnes ont été tuées lundi dans plusieurs raids israéliens sur l'est du Liban, selon le ministère de la Santé libanais.

Les raids ont touché 12 localités de la région de Baalbek et la plaine de la Békaa.

Plus de 1.750 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes au Liban depuis le 23 septembre, selon les données du ministère libanais de la Santé.

