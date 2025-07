Vendredi, le principal parti d'opposition au Botswana a remporté la majorité absolue aux élections législatives, qui marquent une déroute historique du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays, il y a près de 60 ans.

La coalition de gauche Umbrella for Democratic Change (UDC) a remporté au moins 31 des 61 sièges à la chambre du Parlement, a annoncé la commission électorale de ce pays d'Afrique australe, deux jours après le vote.

Son dirigeant Duma Boko, un avocat des droits humains de 54 ans, opposant de longue date et diplômé de Harvard, a prêté serment en fin de journée pour devenir le prochain président.

Le président sortant Mokgweetsi Masisi a confirmé la rare stabilité sur le continent de la démocratie botswanaise, en reconnaissant tôt vendredi sa défaite.

"Je veux féliciter l'opposition pour sa victoire", a déclaré le chef de l'État devant la presse. "Nous avons eu tout faux aux yeux du peuple", a-t-il reconnu.

M. Masisi a précisé qu'il allait œuvrer à "faciliter la transition".

"Nous sommes tout à fait heureux de nous retirer pour devenir une opposition loyale qui demande des comptes au gouvernement", a ajouté avec élégance le dirigeant de 63 ans, qui a aussi tweeté ses félicitations à l'opposition.

L'économie du Botswana, connu pour son tourisme nature et sa plus importante population d'éléphants au monde, repose principalement sur le diamant, de plus en plus concurrencé par des pierres de synthèse. Sa croissance poussive est attendue à 1% pour 2024.

"Je suis heureux qu'il y ait du changement, même si on ne voit pas ses effets tout de suite", a affirmé à l'AFP un vendeur de rue, Isaac Morapedi, dans la capitale.

Selon les derniers résultats partiels transmis par les médias locaux vendredi, l'UDC obtenait 35 sièges, devant le Parti du Congrès du Botswana (BCP, 14 sièges), le Front patriotique du Botswana (BPF, 5) et le BDP de M. Masisi (4).

Le président élu a prêté serment dans l'après-midi devant la plus haute cour du pays. Sa date de prise de fonction n'a pas encore été fixée.

Plus d'un million de personnes étaient invitées à s'exprimer dans les urnes mercredi, sur une population de 2,6 millions d'habitants.