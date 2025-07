Le président sénégalais a participé vendredi au forum d'affaires Turquie-Sénégal organisé par le Conseil des relations économiques extérieures (DEIK), aux côtés du vice-président turc Cevdet Yilmaz, du ministre turc de l'Industrie et de la Technologie Mehmet Fatih Kacir, du président du DEIK Nail Olpak, du président du Conseil national du patronat sénégalais (CNP) Baidy Agne, du président de l'Agence sénégalaise d'investissement (APIX) Bakary Bathily et d'hommes et femmes d'affaires turcs et sénégalais.

Lors du forum, Faye s’est également félicité de la qualité de la coopération bilatérale depuis l'ouverture de l'ambassade turque au Sénégal en 1964.

Il a salué les avancées significatives dans plusieurs secteurs, notamment l'infrastructure, la santé, la défense, l'agriculture, l'éducation, l'énergie, le commerce et le tourisme.

Il a particulièrement mis en avant les projets d'infrastructure de haute qualité réalisés par des entreprises turques, tout en insistant sur la nécessité de diversifier et d'élargir cette coopération à de nouveaux domaines.

"Le Sénégal offre d'importantes opportunités d'investissement grâce à sa stabilité politique, sa tradition démocratique et un cadre commercial fiable. Sa position géographique en Afrique de l'Ouest en fait une porte d'entrée vers un marché de près de 300 millions de personnes, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2050," a-t-il affirmé.

Le président sénégalais a également évoqué les ressources naturelles et les récentes découvertes de pétrole et de gaz, invitant les investisseurs turcs à contribuer au développement économique du Sénégal.

"La Turquie, reconnue pour son dynamisme industriel et sa grande expertise technologique, possède un réseau d'investisseurs dynamiques dont l'appui est crucial pour notre transformation," a-t-il ajouté.

Faye a exposé la vision 2050 du Sénégal, un ambitieux programme de transformation économique axé sur l'agriculture, l'industrie agroalimentaire et la valorisation des ressources naturelles.

Ces initiatives, combinées à des plans décennaux et quinquennaux, visent à développer des projets de partenariat public-privé, notamment dans l'industrie textile, le secteur manufacturier, les infrastructures et l'énergie renouvelable.

Il a également souligné l'importance du secteur touristique dans le cadre de la vision 2050, avec l'objectif de positionner le Sénégal comme destination privilégiée en Afrique de l'Ouest.

"Nous disposons d'un large programme d'incitations pour attirer les investisseurs. L'APIX, notre agence d'investissement, est à la disposition des investisseurs turcs pour les orienter et les soutenir dans leurs démarches," a-t-il précisé.

Enfin, des accords de coopération ont été signés entre diverses institutions sénégalaises et turques, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux nations.

Ces accords concernent notamment les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des petites et moyennes entreprises, renforçant les perspectives de collaboration bilatérale.

Dans le cadre du forum, des réunions d'affaires bilatérales ont également eu lieu à la suite de la signature de ces accords.

