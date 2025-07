La BBC a été accusée par plus de 100 de ses employés de donner une couverture favorable à Israël dans ses reportages sur la guerre contre Gaza et critiquée pour le manque du sens de “journalisme précis et fondé sur des preuves”.

Une lettre envoyée, vendredi, au directeur général de la chaîne, Tim Davie, et à sa PDG, Deborah Turness, souligne : “Les principes journalistiques de base ont fait défaut lorsqu’il s’agit de demander des comptes à Israël pour ses actions”.

Selon le journal The Independent, qui a rapporté en premier l’information, les signataires comprennent plus de 100 employés anonymes de la BBC et plus de 200 personnes du secteur des médias, ainsi que des historiens, des acteurs, des universitaires et des hommes politiques.

“Les conséquences d’une couverture inadéquate sont importantes. Chaque reportage télévisé, article et interview à la radio qui n’a pas réussi à contester vigoureusement les affirmations israéliennes a systématiquement déshumanisé les Palestiniens”, indique la lettre.

La guerre menée par Israël contre Gaza a tué au moins 43.300 Palestiniens et en a blessé 101 827 depuis le 7 octobre 2023.

Les signataires ont appelé la BBC à mettre en œuvre ses engagements éditoriaux, notamment en “réitérant qu'Israël ne donne pas accès à Gaza aux journalistes étrangers ; à faire savoir clairement quand les preuves sont insuffisantes pour étayer les affirmations israéliennes ; à préciser clairement où Israël est l'auteur des crimes dans les titres des articles ; y compris le contexte historique régulier antérieur à octobre 2023; et à défier vigoureusement le gouvernement israélien et les représentants militaires dans toutes les interviews”.

La lettre met en exergue que la BBC “est financée par des redevances et que l’érosion de ses propres normes éditoriales met sérieusement en danger son impartialité et son indépendance”.

En outre, en novembre dernier, plus d'un mois après qu'Israël a commencé sa guerre à Gaza, huit journalistes basés au Royaume-Uni et employés par la BBC ont écrit une lettre à Al Jazeera et ont déclaré que la BBC pratiquait une politique de deux poids deux mesures “dans la manière dont les civils sont perçus” dans les guerres en Ukraine et à Gaza.

La BBC a pourtant défendu sa couverture de la guerre à Gaza.

Un porte-parole du média public britannique a déclaré : “Lorsque nous commettons des erreurs ou apportons des modifications à la façon dont nous rapportons, nous sommes transparents”.

Lire aussi:Gaza: nouvelles révélations sur le parti pris pro-israélien de la BBC et la CNN