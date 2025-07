Le nombre de journalistes palestiniens abattus dans les attaques israéliennes à Gaza en un an est plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale annuelle, a déclaré le syndicat de la presse palestinienne.

Dans une déclaration marquant la Journée internationale pour la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes, le Syndicat des journalistes palestiniens a déclaré, samedi, que les forces israéliennes ont tué 183 journalistes à Gaza depuis octobre 2023.

“Ce chiffre représente plus du double du nombre de journalistes tués chaque année dans le monde“, a-t-il ajouté.

“Les massacres commis systématiquement par les forces d’occupation (israéliennes) contre les journalistes palestiniens à Gaza, visant à éliminer les témoins de la vérité, ne resteront pas impunis”, a fait savoir le syndicat.

Il décrit les “massacres horribles contre le journalisme et l’humanité par les forces d’occupation à Gaza “ comme le “massacre de journalistes le plus important et le plus brutal de l’histoire des médias à travers le monde“.

Poursuivre les responsables

Vendredi, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré que 900 journalistes ont été tués dans le monde depuis 2013, soit une moyenne de 82 journalistes par an, ce qui équivaut à moins de la moitié du nombre de journalistes palestiniens tués par Israël à Gaza.

Le syndicat a appelé les pays et les institutions du monde entier à “prendre des mesures et des décisions urgentes pour établir des mécanismes juridiques contraignants et dissuasifs afin de tenir responsables et poursuivre les meurtriers de journalistes, en veillant à ce qu'ils n'échappent pas à la sanction“.

Malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit une offensive dévastatrice sur Gaza.

Plus de 43 300 personnes ont déjà été tuées, principalement des femmes et des enfants, et plus de 102 000 autres blessées, selon les autorités sanitaires locales.

Israël est confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions à Gaza.

