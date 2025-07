Le ministère turc de la Défense nationale a publié des témoignages vidéo d’enfants soldats que l’organisation terroriste PKK/YPG a enlevés et manipulés pour les enrôler dans ses rangs.

“Le groupe terroriste PKK/YPG a enlevé et utilisé de force ces enfants dans ses activités usant de mensonges, de menaces, de chantage, de torture et d’autres méthodes immorales“, a annoncé le ministère dans un communiqué officiel publié, samedi, sur X.

“Ils disent aux enfants en Syrie qu’ils se battent contre Daech pour les tromper et les attirer”, a déclaré l’un d’eux, qui a fui le groupe et cherche, actuellement, refuge en Turquie. Après avoir passé deux mois avec le groupe, il a pris conscience de leurs mensonges et a décidé de fuir.

Un autre enfant recrue se souvient que beaucoup voulaient s’échapper. “Quand ils les ont attrapés, ils les ont torturés et persécutés“, a-t-il confié aux autorités turques.

“Ma famille me manquait beaucoup. Quand j’ai voulu aller dans ma famille, ils ne m’ont pas laissé faire. Je pleurais tout le temps", a-t-il ajouté.

Des rapports de l’ONU en 2022 ont confirmé que des milliers d’enfants ont été kidnappés par le groupe terroriste, enrôlés de force dans ses rangs et maltraités par ses principaux chefs.

“L’une des organisations terroristes les plus viles“

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK –classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE– a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.

Les YPG sont la branche syrienne du PKK. “Ils font beaucoup d’allers-retours en Syrie. Ils apportent toutes les munitions de Syrie“, se remémore un enfant soldat, ajoutant que la plupart des recrues venaient également de Syrie.

Les témoignages d’enfants qui ont fui le groupe, cherchant à présent refuge en Turquie, soulignent que le PKK/YPG est “l’une des organisations terroristes les plus viles au monde“, a indiqué le ministère turc de la Défense nationale dans son communiqué.

Notre lutte résolue et déterminée contre les organisations terroristes, en particulier le PKK/PYD/YPG, se poursuivra jusqu’à ce que nous voyions des jours où les enfants de notre région ne seront plus enlevés par de tels groupes, a-t-il ajouté.

“Par conséquent, nous rappelons à ceux qui sont tombés sous l’emprise des organisations terroristes par le mensonge : rendez-vous. Votre seul chemin vers le salut réside dans la recherche de la justice", a-t-il souligné.

