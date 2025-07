L'organisation terroriste PKK collecte secrètement des fonds, diffuse de la propagande et organise des camps d'entraînement terroristes en Suisse et dans d'autres pays, indique un rapport récemment publié par l'agence de renseignement du pays.

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a publié son rapport de situation 2024 intitulé "La sécurité de la Suisse", qui donne un aperçu critique des activités du PKK, inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne .

Le rapport indique que l'organisation mène clandestinement diverses opérations en Suisse.

Le PKK est connu pour ses stratégies de recrutement ciblant spécifiquement les jeunes réfugiés kurdes en Suisse, qu'il cherche à endoctriner et à préparer un déploiement contre l'armée turque, selon le SRC.

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.

Les associations culturelles affiliées au PKK exploitent ces individus pour les activités du parti, selon le rapport, qui note que le PKK collabore parfois avec des groupes violents d'extrême gauche.

Si les conditions dans le nord de la Syrie ou de l'Irak s'aggravent, l'organisation pourrait temporairement accroître ses activités en Suisse et dans toute l'Europe, a averti le SRC.

Les institutions turques, y compris les centres communautaires et les mosquées, pourraient devenir des cibles pour les actions du PKK.

Détérioration de la sécurité en Suisse

Le rapport souligne également que la situation sécuritaire de la Suisse se détériore d'année en année et que le pays fait face à une période dangereuse et volatile en raison de l'évolution de la dynamique du pouvoir mondial, avec des incertitudes quant à sa durée.

"La Suisse est nettement moins sûre qu'il y a quelques années", indique le rapport, citant la polarisation intense causée par des crises et des conflits armés simultanés en Europe.

Notant que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est devenue une "guerre d'usure dont on ne voit pas la fin", le rapport indique que Moscou reste déterminée à poursuivre le conflit, ce qui complique les efforts américains et européens pour fournir une aide vitale à l'Ukraine.

Le rapport souligne que les événements à Gaza, qui fait l'objet d'un assaut israélien depuis le 7 octobre 2023, ont provoqué d'importantes "ondes de choc" au Moyen-Orient.

Il a noté qu'Israël a intensifié ses attaques contre le groupe Hezbollah au Liban depuis le mois d'octobre, défiant ainsi l'Iran et sa stratégie régionale.

Le rapport souligne que la plus grande menace d'espionnage pour la Suisse provient des services de renseignement russes et que la menace des services de renseignement chinois est également élevée.

Le rapport conclut que la menace terroriste en Suisse reste élevée et qu'elle sera encore plus prononcée en 2024, alors que les activités des groupes violents d'extrême droite et d'extrême gauche se poursuivent sans relâche.

Lire aussi : La Turquie révèle des images d’exploitation d’enfants par des terroristes du PKK/YPG