STM Technologies, leader turc dans le secteur de la défense exposera ses plateformes maritimes militaires conçues localement au salon Euronaval, l'un des principaux salons mondiaux dédiés à la défense navale, qui se tiendra en France.

Euronaval 2024 se déroulera à Paris, du 4 au 7 novembre. STM, qui fournit des plateformes navales de surface et sous-marines à la marine turque, ainsi qu’aux marines ukrainienne, pakistanaise et malaisienne, présentera en Europe cinq projets navals différents lors de ce salon.

Parmi les projets phares, le premier projet national de frégate de la Turquie, la frégate de classe MILGEM Stack (TCG Istanbul), dont STM est le concepteur et le maître d'œuvre, sera exposé au salon Euronaval.

Également exposée, la corvette de classe MILGEM Island Class, dont STM est le principal sous-traitant est le premier projet de corvette turque. Quatre unités ont déjà été livrées à la marine turque, et le projet a rencontré un succès à l'exportation.

Le sous-marin STM500, première réalisation nationale destinée aux opérations spéciales et offensives, sera présenté. Ce projet a été développé avec les ressources propres de STM. Les visiteurs découvriront également lemodèle de bateau d'assaut STM MPAC, doté d'une vitesse et d'une manœuvrabilité élevées, capable de mener des attaques avec des missiles guidés surface-surface, ainsi qu'un modèle de navires de soutien logistique déjà en service dans les marines turque et pakistanaise.

Vers de nouvelles exportations

Özgür Güleryüz, directeur général de STM, a déclaré que la Turquie figure parmi les dix pays capables de concevoir et de fabriquer leurs propres navires de guerre.

"En tant que principale société d'ingénierie turque dans le secteur de la construction navale militaire, nous équipons les forces navales turques de plateformes nationales et modernes, d'une part, et d'autre part, nous partageons notre expérience avec les marines de pays amis et frères, et signons des exportations qui contribueront à l'économie de notre pays", a-t-il indiqué.

Güleryüz a précisé que la Turquie avait déjà réalisé des succès notables à l'exportation au Pakistan, en Ukraine et en Malaisie, grâce à ses navires de guerre nationaux éprouvés dans les eaux territoriales turques et dans les eaux internationales.

"Nous exposerons nos plateformes navales modernes à Euronaval afin d'ouvrir la porte à de nouvelles exportations et collaborations dans le domaine du transport maritime militaire en Europe. Nous continuerons à représenter avec succès notre pays sur la scène internationale grâce à nos solutions d'ingénierie flexibles, à notre conception unique et à nos capacités technologiques", a-t-il expliqué.

