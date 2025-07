"Israël détruit les Palestiniens de Gaza de multiples façons. La création de conditions de vie insoutenables et inhumaines est la plus complexe et la plus cruelle", a-t-elle déclaré sur X (anciennement Twitter).

"Ne l'appelez pas ‘guerre’. C'est un génocide. Les motifs ne sont pas pertinents", a-t-elle ajouté, soulignant que l'intention de destruction est évidente et sans équivoque. Mme Albanese a également pointé du doigt la complicité d'autres États, qu'elle considère tout aussi manifeste.

Ces remarques interviennent après que Philippe Lazzarini, directeur de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, a indiqué lundi que l'aide humanitaire quotidienne était "la plus faible depuis longtemps", avec seulement 30 camions en moyenne entrant chaque jour dans la bande de Gaza au mois d'octobre.

M. Lazzarini a précisé que ce chiffre est loin de suffire pour répondre aux besoins de 2 millions de personnes "affamées et malades", et ne représente que 6 % des approvisionnements qui entraient dans l’enclave avant octobre 2023.

Israël poursuit son offensive dévastatrice sur Gaza depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, tuant près de 43 400 personnes et rendant l'enclave presque inhabitable.

Israël fait l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions dans la bande de Gaza sous blocus.

