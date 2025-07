15:30 GMT - La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, devrait appeler Donald Trump mercredi pour reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle, a rapporté NBC News , citant deux collaborateurs de Mme Harris. Elle devrait également prononcer un discours à 23h00 GMT, ont déclaré deux sources à Reuters

Le président Joe Biden prévoit également d'appeler M. Trump et s'exprimera publiquement sur les résultats de l'élection, a rapporté NBC News, citant un responsable de la Maison Blanche.

15:20 GMT Le chef de l'ONU "félicite" Trump, prêt à travailler "de façon constructive" avec lui

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a félicité mercredi Donald Trump pour sa victoire à la présidentielle américaine, insistant sur l'importance de la "coopération" entre les Etats-Unis et les Nations unies.

"Les Nations unies sont prêtes à travailler de façon constructive avec la prochaine administration pour faire face aux défis dramatiques de notre monde", a déclaré le chef de l'ONU dans un communiqué, alors que les relations avaient été compliquées lors du premier mandat du républicain à la Maison Blanche.

11:00 GMT Donald Trump retourne à la Maison Blanche comme 47e président des Etats-Unis après sa défaite en 2020 face à Joe Biden.

Il avait alors refusé de reconnaître sa défaite et fut poursuivi pour félonie. Il a également échappé à deux tentatives d’assassinat pendant cette campagne.

Avec sa victoire dans l’Etat du Wisconsin, Trump s’est adjugé assez de grands électeurs pour passer la barre des 270 lui permettant d’accéder à la présidence.

Donald Trump est le premier président à retourner au pouvoir depuis Grover Cleveland qui a été réélu en 1892.

Le candidat républicain a déclaré sa victoire sur la candidate démocrate avant qu’elle ne soit officielle.

Dans son discours à ses supporters, il s’est félicité : “Nous avons écrit une page d’Histoire ce soir, parce que nous avons surmonté des obstacles quand personne ne croyait que cela était possible.” La foule l’a largement applaudi pendant son intervention. Il a ajouté: “C’est une victoire politique que notre pays n’a jamais connue avant.”

Trump a remercié le peuple américain pour “cet extraordinaire honneur d’être élu 47e président des Etats-Unis”, et il a conclu que c'était “une victoire pour le peuple américain.”

Kamala Harris n’a pas pris la parole pour l'instant pour reconnaître sa défaite, elle n’est pas apparue à l’université Howard où l’attendaient ses supporters.

10:45 GMT- Donald Trump remporte l'État clé du Wisconsin

Le candidat républicain Donald Trump remporte l'État clé du Wisconsin, sécurisant 277 voix électorales pour devenir le 47e président des États-Unis.

08:20 GMT- Messages de félicitation à Donald Trump pour sa réélection

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé ses "chaleureuses" félicitations à Donald Trump mercredi après l'élection présidentielle aux Etats-Unis et réaffirmé l'importance du "partenariat entre les peuples" européen et américain.

Emmanuel Macron, le président français a également félicité l’élu républicain et s’est dit prêt à travailler ensemble.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer félicite Trump pour sa "victoire électorale historique"

La Chine a également commenté cette réélection. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning a déclaré mercredi espérer une "coexistence pacifique" avec les Etats-Unis.

"Nous continuerons à aborder et à gérer les relations Chine-Etats-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique", a-t-elle souligné.

Donald Trump a menacé, pendant sa campagne, la Chine de nouveaux tarifs douaniers pour protéger les entreprises américaines.

07:30 GMT - Trump déclare sa victoire

Le candidat républicain Donald Trump a déclaré mercredi que lui et ses partisans avaient marqué l'histoire dans la course à la Maison Blanche, revendiquant la victoire sur la challenger démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine. Sa victoire marquerait un retour politique époustouflant, quatre ans après son premier mandat à la Maison Blanche.

"Nous avons fait l'histoire pour une raison ce soir, et la raison sera juste que nous avons surmonté des obstacles que personne ne pensait possibles", a déclaré Trump aux partisans jubilatoires en Floride. "C'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vue auparavant."

Remerciant le peuple américain pour "l'extraordinaire honneur d'avoir été élu 47e président", Trump a déclaré : "C'est une magnifique victoire pour le peuple américain".

Fox News a déclaré Trump vainqueur de l'élection présidentielle américaine tôt mercredi, le seul média à lui attribuer la victoire.

Par ailleurs, Harris ne s'est pas adressée à ses partisans, qui s'étaient réunis à l'Université Howard. Son directeur de campagne, Cedric Richmond, a brièvement pris la parole devant la foule après minuit, affirmant que Harrisinterviendrait publiquement mercredi.

06:00 GMT - Trump enlève deux Etats-clés

Donald Trump a remporté deux Etats décisifs pour son duel face à Kamala Harris et les républicains ont pris le contrôle du Sénat, renforçant encore davantage la confiance qui règne mercredi dans son camp.

Le candidat républicain à la Maison Blanche a été donné vainqueur en Géorgie et en Caroline du Nord face à sa rivale démocrate, selon des projections de médias américains.

L'attente continue dans les cinq autres Etats susceptibles de faire basculer le résultat de l'élection, tandis que d'autres Etats, où il n'y avait aucun suspense, ont livré leurs verdicts.

Pour l'instant, Donald Trump fait la course en tête avec 247 grands électeurs, contre 194 pour Kamala Harris.

04:15 GMT - Trump en tête dans les États-clés

Donald Trump mène la course dans 6 des 7 États-clés, selon les résultats préliminaires de l’élection présidentielle américaine de 2024

Trump est déclaré vainqueur en Caroline du Nord, marquant le premier État-clé attribué de la soirée.

Les deux candidats continuent de remporter des victoires dans plusieurs États où leur succès était anticipé.

03:00 GMT - Les premières projections placent Trump en tête, Harris réduit l’écart

La vice-présidente démocrate Kamala Harris et l’ancien président républicain Donald Trump se disputent la Maison-Blanche. Alors que les bureaux de vote ferment progressivement à travers les États-Unis ce mardi, une longue nuit d’attente pour les résultats se profile.

Les premiers résultats commencent à tomber : l’Associated Press projette une avance nette pour Trump dans 19 États, tandis que Harris est en tête dans 10 autres.

Pour l’instant, Harris obtient 99 votes électoraux contre 198 pour Trump.

Le seuil à atteindre pour remporter la présidence est de 270 voix. Les observateurs estiment que cette course très disputée pour la Maison-Blanche se jouera dans un petit nombre d’États clés.

Les électeurs décideront également de quel parti contrôlera la Chambre des représentants et le Sénat.

02:00 GMT - Trump en tête dans 9 États, Harris le devance dans 5 autres, selon des projections de l’AP

Les projections de l’Associated Press indiquent que le candidat républicain Donald Trump mène la course dans neuf États, tandis que la démocrate Kamala Harris est en tête dans cinq autres.

Ces prévisions ont été faites avant que tous les bulletins de vote soient comptabilisés.

01:00 GMT - Trump en avance dans l’Indiana, le Kentucky et West Virginia, Harris en tête dans le Vermont

Les premières projections de l’Associated Press montrent que le candidat républicain Donald Trump est en tête dans les bastions traditionnels du Parti républicain, l’Indiana, le Kentucky et West Virginia, tandis que la candidate démocrate Kamala Harris est en tête dans le Vermont.

Dans l’Indiana, avec 17% des bulletins de vote dépouillés, Trump est en tête avec 61,7%, tandis que Harris est à la traîne avec 36,9 %. De même, dans le Kentucky, autre bastion républicain, Trump est en tête avec 61,8 %, suivi par Harris avec 36,9 % après le décompte de 20 % des bulletins de vote. Pendant ce temps, Harris arrive en tête dans le Vermont avec 67,4 %, contre 29,9 % pour Trump, avec 7 % des bulletins comptés.

01:00 GMT - Les bureaux de vote ferment dans 16 États et à Washington DC

Les bureaux de vote ont fermé leurs portes dans 16 États, ainsi qu’à Washington DC. Le dépouillement des bulletins a commencé, et les premiers résultats seront attendus dans les prochaines heures.

00:00 GMT - Fermeture des premiers bureaux de vote pour les élections présidentielles

Les bureaux de vote dans les Etats de l’Indiana et du Kentucky ont fermé à 18:00 (heure locale) suivis de six autres Etats à 19:00, dont la Géorgie, l’un des sept États dits "indécis" qui devraient jouer un rôle clé dans le résultat final.

Selon la presse américaine, le taux de participation semble élevé pour ces élections que les deux partis considèrent comme étant critiques pour la démocratie américaine.

La première vague de résultats des sondages à la sortie des urnes a été publiée, révélant que les électeurs considèrent l’état de la démocratie et l’économie comme les enjeux les plus importants.

Bien qu’un taux de participation élevé soit prévu, l’issue de l’élection pourrait ne pas être connue avant plusieurs jours si les résultats s’avèrent aussi serrés que l’indiquent les sondages.

Le futur locataire de la Maison Blanche pourrait se retrouver avec les mains liées par le Congrès, qui est également en jeu dans le cadre de ces élections.

Les Républicains contrôlent actuellement la Chambre des représentants de manière étroite, tandis que les Démocrates disposent d’une majorité fragile au Sénat.

Les sondages laissent entendre que les deux chambres pourraient basculer sous contrôle de l’autre camp.

21:00 GMT- Des troupes de la Garde nationale déployées pour soutenir le processus électoral dans 15 États

Plus de 250 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés dans 15 États américains pour soutenir le processus électoral, selon les médias locaux.

Un porte-parole de la Garde nationale a déclaré à CNN que les déploiements avaient lieu en Alabama, en Arizona, au Delaware, à Hawaï, en Illinois, en Iowa, au Nouveau-Mexique, en Caroline du Nord, en Oregon, en Pennsylvanie, au Tennessee, au Texas, à Washington, au Wisconsin et en Virginie occidentale.

"Un peu moins de la moitié des troupes participent à des missions de cybersécurité", a déclaré le porte-parole, ajoutant que le reste des soldats remplit des rôles de soutien en fonction des demandes.

18:13 GMT- Les heures de vote prolongées dans un comté de Pennsylvanie touché par un problème technique

Un tribunal de Pennsylvanie a approuvé une demande visant à prolonger les heures de vote dans un comté fortement pro-Trump après que les machines à voter de cet état clé ont connu un problème de logiciel le jour du scrutin.

La décision signifie que les bureaux de vote resteront ouverts pendant deux heures supplémentaires dans un comté qui a voté en faveur de Trump en 2020, dans un État clé qui pourrait décider de l'issue de la course présidentielle cette année entre Trump et sa rivale démocrate, Kamala Harris.

L'affaire a été portée par la commission électorale locale, qui a déclaré qu'un "dysfonctionnement du logiciel" des machines à voter avait "empêché les électeurs de scanner leurs bulletins de vote remplis", selon des documents judiciaires déposés mardi.

En réponse, le tribunal du comté de Cambria a ordonné que les heures de vote soient prolongées de 20h00 à 22h00, heure locale (03h00 GMT).

18:40 GMT- Un homme arrêté pour avoir proféré des menaces dans un bureau de vote de la ville de Fowler à New York

Un homme a été arrêté après avoir proféré de violentes menaces dans un bureau de vote de la ville de Fowler, New York.

"Une enquête a déterminé qu'un homme, un criminel reconnu coupable, avait tenté de voter et son statut indiquait qu'il n'avait pas été réinscrit depuis sa sortie de prison", indique un communiqué de la police, ajoutant que l'homme s'est mis en colère et a commencé à menacer de brûler les lieux et de revenir avec une arme à feu."

"La police a lancé des recherches pour retrouver l'homme, qui a fui les lieux mais a été rapidement appréhendé", indique le communiqué, notant que l'enquête est en cours.