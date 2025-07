Le candidat républicain Donald Trump a promis mercredi de "panser" le pays après avoir remporté la victoire contre son adversaire démocrate Kamala Harris dans l'une des élections les plus clivantes et les plus polarisées de l'histoire des États-Unis.

"Nous avons un pays qui a besoin d'aide, et il en a vraiment besoin. Nous allons réparer nos frontières, et nous allons réparer tout ce qui concerne notre pays", a déclaré M. Trump à une foule de partisans en liesse, tôt dans son quartier général de campagne en Floride.

Son discours a été prononcé peu après que la chaîne de télévision de droite Fox News a annoncé que les élections lui étaient favorables, les résultats obtenus dans l'ensemble du pays semblant montrer qu'il avait pris une avance décisive sur Mme Harris.

"Il est maintenant clair que nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable... regardez ce qui s'est passé, c'est fou ? a ajouté M. Trump.

Au centre de convention de West Palm Beach, en Floride, M. Trump a promis aux Américains : "Chaque jour, je me battrai pour vous" et a déclaré qu'il inaugurerait "l'âge d'or de l'Amérique".

M. Trump était accompagné de sa famille, à commencer par sa femme, Melania Trump, de son colistier, JD Vance, et d'amis proches.

M. Trump a également fêté quelques célébrités dans le public et sur scène.

Dana White, le PDG de l’Ultimate Fighting Championship, une organisation de combat libre basée aux États-Unis, était sur scène avec Trump, et l'ancien président a aussi appelé le golfeur Bryson DeChambeau sur scène.

M. Trump a également salué Elon Musk, le milliardaire propriétaire de X, qui est devenu l'un de ses partisans les plus en vue. "Nous avons une nouvelle étoile. Une étoile est née : Elon", a-t-il indiqué.

"Il est temps de s'unir"

M. Trump serait le premier ancien président à revenir au pouvoir depuis que Grover Cleveland a regagné la Maison Blanche lors des élections de 1892.

Il serait également la première personne condamnée pour crime à être élue président et, à 78 ans, la personne la plus âgée élue à ce poste.

Son candidat à la vice-présidence, JD Vance, sénateur de l'Ohio âgé de 40 ans, deviendrait le membre le plus haut placé de la génération du millénaire au sein du gouvernement américain.

Lors de sa soirée électorale, M. Trump a affirmé au public qu'il était "temps de s'unir" en tant que pays.

"Il est temps de laisser derrière nous les divisions de ces quatre dernières années. Il est temps de s'unir. Nous devons faire passer notre pays en premier, au moins pendant un certain temps", a-t-il lancé.

Trump salue les victoires du Parti républicain au Congrès

Dans son discours, M. Trump a également tenu à souligner les victoires du Parti républicain dans les scrutins inférieurs.

"Le nombre de victoires au Sénat est absolument incroyable", a affirmé M. Trump.

Jusqu'à présent, les républicains ont remporté 51 sièges au sénat qui en compte 100, ce qui leur donne la majorité. Mais les votes du Montana, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie et Nevada n'ont pas encore été totalement dépouillés, et il est possible que les républicains gagnent d'autres sièges.

M. Trump a également indiqué qu'il s'attendait à ce que les républicains conservent la Chambre des représentants et a félicité le président de la Chambre, Mike Johnson.

