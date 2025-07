La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles pourrait inaugurer une nouvelle ère de tensions dans les relations franco-américaines. Face aux enjeux économiques et climatiques, la France peut être confrontée à la nécessité de renforcer son autonomie et ses partenariats, notamment au sein de l’Union européenne.

Alors que l'élection présidentielle américaine a consacré Trump à la tête des Etats-Unis, la tournure que peuvent prendre les relations avec l’Europe inquiète certains dirigeants.

Connu pour ses positions souvent imprévisibles, Trump avait déjà marqué sa première présidence par une politique étrangère jugée déstabilisante pour les alliés de Washington.

La France, alliée historique des États-Unis, pourrait se retrouver dans une position délicate pendant la présidence de Trump. Lors de son premier mandat (2017-2021), les relations entre Paris et Washington avaient été marquées par plusieurs désaccords stratégiques et commerciaux.

En prévision de ce qui pourrait s’avérer un second mandat tout aussi turbulent, la France intensifie déjà ses préparatifs et prend des mesures pour anticiper les défis potentiels. Selon Politico, le ministère français des Affaires étrangères aurait même remanié son Centre d’analyse, de prévision et de stratégie pour évaluer les différents scénarios pouvant résulter de la nouvelle présidence de Trump.

Ce groupe, dirigé par Tristan Aureau, directeur adjoint de ce centre de réflexion interne et ancien chef de cabinet du ministre Jean-Noël Barrot, s'attachera à examiner les positions de Trump sur des questions clés telles que l’Ukraine, la défense européenne et les relations avec l’Union européenne (UE).

L’objectif est de fournir au gouvernement français une vision claire des actions potentielles de Trump, permettant ainsi de concevoir des réponses adaptées. Mais quelles peuvent-être alors les répercussions économiques de la réélection de Trump pour la France et pour l’Europe dans leur ensemble ?

Trump inquiète les milieux économiques

Les relations commerciales entre la France et les États-Unis pourraient se détériorer après la réélection de Trump. Lors de son premier mandat, Trump avait imposé des droits de douane sur certains produits européens, notamment le vin et le fromage français, provoquant des tensions commerciales entre les deux pays.

Le retour de Trump pourrait signifier la réintroduction de mesures tarifaires punitives, affectant des secteurs clés de l'économie française, comme l'agroalimentaire, le luxe, et la technologie.

La France et l’Union européenne pourraient alors chercher à diversifier leurs partenariats commerciaux pour réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Les droits de douane sont l’outil favori de Trump, qui fonde sa politique économique sur deux piliers : la baisse des impôts pour stimuler la consommation et les taxes sur les importations pour protéger les entreprises américaines. La guerre commerciale pourrait donc reprendre, car Donald Trump a promis durant sa campagne d’imposer une taxe de 20% sur les importations européennes.

La Chine ne serait pas la seule visée, mais aussi l’Europe, ce qui inquiète les producteurs de vins et spiritueux français qui vendent chaque année 85 millions de bouteilles aux États-Unis. Pour anticiper ce type de mesure, le sellier de luxe Louis Vuitton a construit une usine au Texas en 2019 et celle-ci a été inaugurée par un certain Donald Trump.

Pour Hall Gardner, professeur de relations internationales à l’université américaine de Paris, Donald Trump pourrait suivre des politiques protectionnistes.

Il insiste surtout sur le fait que durant le mandat de Biden, il n’y a pas eu non plus de lune de miel avec Paris : “Biden et Macron se sont affrontés sur les dossiers de l’industrie verte et des voitures électriques, sur l’Ukraine et la Chine”.

Le professeur de relations internationales rappelle que Joe Biden a humilié Paris en 2021 en vendant des sous-marins nucléaires à l’Australie, annulant un contrat signé entre Canberra et Paris. Washington n’avait pas informé Paris de la manœuvre.

Environnement et climat

Le changement climatique est un autre domaine où les relations franco-américaines pourraient être mises à mal. Trump avait retiré les Etats-Unis de l'Accord de Paris en 2017, suscitant la déception et l'inquiétude de nombreux pays, dont la France, initiatrice de cet accord historique.

Bien que les États-Unis aient réintégré l’accord sous la présidence de Joe Biden, le retour de Trump pourrait entraîner une nouvelle sortie américaine, affaiblissant les efforts internationaux de lutte contre le réchauffement climatique.

Pour la France, cette situation pourrait s’avérer préoccupante. Face à l’influence réduite des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, la France serait amenée à intensifier ses partenariats avec d'autres nations engagées, comme l'Allemagne ou le Canada, et à renforcer son rôle de leader dans la transition écologique. Paris pourrait également promouvoir une diplomatie climatique plus ambitieuse au sein de l'Union européenne, afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Après la victoire de Donald Trump, les relations entre la France et les États-Unis peuvent entrer dans une période d’incertitude. Les défis commerciaux et climatiques seraient particulièrement complexes, et la France pourrait être poussée à redéfinir sa politique extérieure en renforçant son autonomie et ses partenariats européens.