Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des raids contre Sanaa, la capitale du Yémen, le gouvernorat d'Amran et d'autres zones, a rapporté, ce dimanche, la chaîne de télévision du mouvement houthi, Al Masirah TV.

Selon la chaîne de télévision Al-Masirah, associée aux Houthis, la coalition a mené cinq frappes aériennes dans la province de Sanaa. Quatre de ces frappes auraient touché la zone de Jirban dans le district de Sanhan, tandis que la cinquième visait la zone d'Al-Hafa.

En outre, Al-Masirah a rapporté que les forces américaines et britanniques ont lancé deux frappes sur le district de Safyan, dans la province d'Amran, au nord de Sanaa.

Samedi soir, le groupe houthi a également rapporté que la coalition américano-britannique avait mené trois frappes aériennes sur les zones d'Al-Nahdain et d'Al-Hafa, dans la capitale Sanaa.

Aucun détail n'a été fourni concernant l'impact ou les victimes résultant des frappes aériennes, et il n'y a eu aucune réponse officielle de Washington ou de Londres concernant ces affirmations.

Une coalition dirigée par les États-Unis mène des frappes aériennes depuis le début de 2024 qui, selon elle, visent des localités houthies dans certaines parties du Yémen en réponse aux attaques du groupe contre des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

Les contre-attaques ont parfois suscité des représailles de la part du groupe.

Solidarité des Houthis avec Gaza

Les Houthis qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, lancent depuis des mois des attaques de missiles et de drones contre des navires au large du pays, en solidarité, disent-ils, avec les Palestiniens victimes de l’agression d’Israël qui mène une guerre génocidaire depuis plus d’un an dans la bande de Gaza.

Ces attaques en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ont perturbé le trafic dans cette zone maritime essentielle pour le commerce mondial, ce qui a conduit les États-Unis à mettre en place une coalition maritime internationale et à frapper des cibles rebelles au Yémen, parfois avec l'aide du Royaume-Uni.

Outre des attaques sur les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, le groupe houthi a déjà ciblé Israël, visant, par exemple, la zone industrielle dans la région d'Ashkelon".

