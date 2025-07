Le Conseil de sécurité nationale, qui dépend du bureau du Premier ministre israélien, estime que des “organisations qui veulent s’en prendre à des Israéliens” ont été identifiées à Paris. L’organisme appelle en fait à éviter les manifestations culturelles et sportives en Europe en général.

La semaine dernière, des affrontements ont eu lieu entre supporters israéliens et d’autres spectateurs après la rencontre Ajax d’Amsterdam-Maccabi Tel-Aviv, après que les premiers ont joué la provocation avant le match. Ces affrontements ont déclenché une polémique et des accusations d’antisémitisme à travers l’Europe. 5 personnes ont été hospitalisées et 60 ont été arrêtées.

Emmanuel Macron joue la carte du symbole. Le Président français assistera au match à Saint-Denis, a indiqué dimanche l’Élysée à l’AFP. Il s’agit “d’envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine”, selon l’entourage du chef de l’Etat.

Très peu de billets vendus

Il y a aura beaucoup de policiers et peu de spectateurs à ce match de la Ligue des Nations. Le gouvernement français considère la manifestation comme à haut risque et mobilise 4 000 policiers et gendarmes pour ce match. Le Raid, l’unité d’élite de la police nationale, sera engagé pour la sécurité de l’équipe d’Israël.

Enfin, 1 600 agents de sécurité seront mobilisés au Stade de France, a annoncé dimanche soir le préfet de police de Paris.

Le Stade de France compte 80 000 places mais seuls 20 000 billets ont été vendus pour l’instant, a indiqué la Fédération française de football hier.

Un dispositif de sécurité hors norme sera également imposé aux spectateurs. Les gourdes, les sacs à dos et les drapeaux palestiniens sont interdits. Seuls les drapeaux français et israéliens seront admis. Il y aura des contrôles systématiques et celui qui oublie sa carte d’identité ou son passeport ne pourra assister au match. Deux fouilles sont prévues, à l’entrée du périmètre du complexe sportif et à l’entrée du stade avec vérification de l’identité, palpation et fouille des sacs.