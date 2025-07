Des navires de guerre américains ont essuyé des attaques soutenues de missiles et de drones lancés par les rebelles Houthis, alors qu'ils naviguaient au large des côtes du Yémen, a confirmé le Pentagone.

Le groupe armé revendique aussi l'attaque contre le porte-avions américain Abraham Lincoln et deux destroyers américains.

Le porte-parole du Pentagone, le général de division de l'armée de l'air Patrick Ryder, a déclaré mardi que les forces du commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) “ont repoussé avec succès plusieurs attaques houthis soutenues par l'Iran lors d'un transit dans le détroit de Bab al-Mandeb” qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden.

Ryder a expliqué aux journalistes lors d'une conférence de presse que deux destroyers lance-missiles américains – l'USS Stockdale et l'USS Spruance – ont été attaqués par au moins huit drones d'attaque unidirectionnels, cinq missiles balistiques antinavires et trois missiles de croisière antinavires.

Aucun des navires de la marine américaine n'a été endommagé et aucun membre du personnel n’a été blessé, a précisé le porte-parole du Pentagone.

Ryder a ajouté qu'il n'était au courant d'aucune attaque contre le porte-avions USS Abraham Lincoln.

Porte-avion USS Abraham Lincoln

Plus tôt mardi, les combattants houthis ont annoncé avoir mené deux “opérations militaires spécifiques” contre la marine américaine au cours d'un assaut qui a duré huit heures.

“La première opération a visé le porte-avions américain (Abraham) situé dans la mer d'Arabie avec un certain nombre de missiles de croisière et de drones”, a affirmé le porte-parole militaire houthi, Yahya Sarea, dans un communiqué.

“L’autre opération a visé deux destroyers américains en mer Rouge avec un certain nombre de missiles balistiques et de drones“, a-t-il indiqué, ajoutant que l’opération avait “atteint avec succès ses objectifs”.

Les Houthis, qui contrôlent de vastes zones du Yémen, y compris la capitale Sanaa, mènent depuis novembre 2023 des attaques contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, assurant qu’ils agissent en solidarité avec les Palestiniens.

Le groupe armé a cependant été accusé d’avoir attaqué des navires commerciaux sans lien évident avec Israël ou sa guerre contre Gaza.

Depuis 2023, les Houthis ont ciblé plus de 90 navires avec des missiles et des drones, tuant quatre marins et faisant couler deux navires. L'équipage d'un navire – le Galaxy Leader, un porte-avions britannique et japonais, détourné en novembre dernier – est toujours détenu au Yémen.

Le groupe yéménite a exigé qu'Israël mette fin à sa guerre contre Gaza comme condition à l'arrêt des attaques qui ont gravement perturbé le commerce sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.