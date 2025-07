L'incident a eu lieu alors que Corbyn, ancien leader éminent du Parti travailliste, s’apprêtait à entrer dans le bâtiment pour intervenir en tant qu’orateur à l’événement.

Certains membres du groupe l’ont approché en vociférant et en l'accusant d'antisémitisme juste avant son discours sur le racisme et l'antisémitisme.

La sécurité est intervenue pour empêcher une échauffourée. Plus tard, des barricades ont été érigées entre le lieu de la conférence et les manifestants pro-israéliens, qui tenaient une bannière déclarant : "Arrêtez les mensonges. Il n’y a pas de génocide à Gaza".

Corbyn s’adressait aux participants lors d’une table ronde intitulée : "Après la victoire de Trump : Résister à la montée de l’extrême droite internationale – S’opposer au racisme, à l’islamophobie et à l’antisémitisme".

Dans une offensive de 13 mois contre la bande de Gaza, les forces israéliennes ont tué près de 44 000 personnes et blessé plus de 103 000 autres, principalement des femmes et des enfants. L’enclave est devenue presque inhabitable, la nourriture, l’eau, les médicaments et l’aide humanitaire étant largement coupés.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.

