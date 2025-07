On peut le définir en chiffres: 22 titres de Grand Chelem, 14 victoires au Roland-Garros, dont cinq fois entre 2010 et 2014, deuxième homme le plus titré en Grand Chelem, derrière Djokovic.

Le joueur de tennis Rafael Nadal a été baptisé le roi de la terre battue, sa surface préférée. Il a gagné 484 matchs sur 535 disputés, plus de 90% de succès.

À 38 ans, l'espagnol décide de prendre sa retraite après une blessure à la hanche à Melbourne en 2023. Il envisage alors de terminer en beauté en 2024 avec un 15e titre à Roland-Garros et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, mais de nombreuses blessures ne lui permettront pas de réaliser son projet.

Lundi, le joueur expliquait sa décision lors d’une conférence de presse avant les matchs de Coupe Davis de l'équipe espagnole contre les Pays-Bas: "Ça n'a aucun sens de continuer à jouer sachant que je n'ai pas vraiment l'occasion d'être aussi compétitif que j'aimerais l'être. Mon corps ne me donne plus la possibilité de l'être très souvent".

David Ferrer, le capitaine de l’équipe espagnole de tennis estime que Nadal gérera bien sa retraite; “C'est un athlète unique, un grand ambassadeur de notre sport et il aime le tennis. Il ne voyagera pas autant parce qu'il est très attaché à sa famille, mais il restera toujours en contact avec le sport. “

Rafaël Nadal a notamment créé une académie de tennis sur l'île de Majorque en 2016, une académie qu'il pourrait désormais diriger.