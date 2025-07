Liban: entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah

Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur tôt mercredi au Liban, mettant fin à plus d'un an d'hostilités transfrontalières et à deux mois de guerre ouverte. Cette trêve suscite l'espoir d'un accord similaire pour Gaza.