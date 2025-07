L'armée israélienne continue à viser des infrastructures civiles à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé la mort de neuf personnes dans une frappe israélienne. Selon le ministère, la frappe a touché un abri pour personnes déplacées dans une école du quartier de Daraja.

Deux autres personnes ont été tuées et trois autres, blessées dans une frappe de drone dans la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, a indiqué une source médicale.

De son côté, l'armée israélienne a annoncé dans un communiqué avoir éliminé Morad Rajoub à Gaza, “responsable d'une attaque à la bombe qui a fait environ dix blessés à Beersheva", dans le sud d'Israël, en mai 2002.

L'armée a, par ailleurs, fait état de frappes sur la zone de combat à Jabaliya et Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien.

Les forces israéliennes ont également assiégé une école dans le secteur de Beit Lahia, forçant les déplacés qui s’y trouvaient à quitter les lieux.

Elles ont séparé les femmes et les enfants palestiniens des hommes –ces derniers ayant été détenus et envoyés en Israël pour interrogatoire– alors que des centaines de civils fuyaient Beit Lahia, au nord de Gaza, assiégé, rapporte l'agence de presse Associated Press.

Au moins quatre personnes ont été abattues dans le bombardement israélien de deux maisons à Beit Lahia, selon les médias palestiniens.

Une femme enceinte de trois mois a perdu la vie, et cinq autres personnes ont été blessées lors d'une frappe israélienne dans la région de Tel Al-Zaatar, à Beit Lahia, a indiqué l'hôpital Al-Awda dans un communiqué.

Trois autres Palestiniens ont été tués lors d’une frappe aérienne israélienne visant un groupe de personnes près de l’hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia, selon des sources médicales.

Le Hamas a dénoncé "la poursuite de l'opération criminelle dans le nord de la bande de Gaza".

La Défense civile palestinienne a, quant à elle, indiqué qu'elle n'opérait plus qu'avec un véhicule de secours dans l'ensemble du territoire, faute de diesel.

Plus tôt mercredi, un haut responsable du Hamas a salué le cessez-le-feu conclu au Liban et affirmé que le mouvement palestinien était, lui aussi, "prêt" à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

L'offensive israélienne menée à Gaza a fait au moins 44.282 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé de Gaza, jugées fiables par l'ONU.