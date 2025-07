L'industrie turque de la défense et de l'aérospatiale a établi un nouveau record avec des exportations approchant les 5,8 milliards de dollars (201,55 milliards de TL) en novembre 2023, les ventes annuelles les plus élevées jamais réalisées, avec un mois restant pour pousser le jalon plus loin.

“Notre industrie de la défense ne cesse de croître, de se développer et de se renforcer. Grâce à notre écosystème dynamique et compétent, à nos systèmes éprouvés et à notre potentiel d'exportation sans cesse croissant, nous démontrons au monde entier que la Turquie est désormais un acteur majeur sur la scène internationale”, a déclaré Haluk Gorgun, chef de la Présidence des industries de défense (SSB).

Il a souligné la portée mondiale de l'industrie, notant que les entreprises de défense turques ont exporté avec succès vers 178 pays en 2024.

Les données de l'Assemblée des exportateurs turcs (TIM) ont révélé que les expéditions sortantes dans le secteur ont augmenté de 19 % d'une année sur l'autre de janvier à novembre, atteignant environ 5,76 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, les exportations ont augmenté de 18,4 % d'une année sur l'autre, pour atteindre un total de 6,48 milliards de dollars.

L'industrie, propulsée par le succès mondial des drones de combat, atteindra 5,5 milliards de dollars d'exportations de défense en 2023, dépassant le précédent pic de 4,4 milliards de dollars en 2022. Les autorités tablent sur près de 7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2024.

Pour le seul mois de novembre, l'industrie de la défense et de l'aviation a enregistré 637 millions de dollars d'exportations, ce qui représente une augmentation significative de 32,3 % par rapport au même mois de l'année dernière.

Une transformation en cours depuis des décennies

Au cours des deux dernières décennies, la Turquie a investi des milliards de dollars dans son secteur de la défense, passant d'un pays dépendant des équipements étrangers à un pays qui répond aujourd'hui à la quasi-totalité de ses besoins en matière de défense grâce à des systèmes produits localement.

Ce changement a permis de répondre à des frustrations de longue date concernant le soutien inadéquat des alliés de l'OTAN en matière de défense, en particulier en ce qui concerne les menaces liées aux missiles. L'augmentation des investissements a stimulé le développement de plates-formes aériennes, terrestres et maritimes locales, permettant à la Turquie de conclure des contrats d'exportation lucratifs.

Cette transformation a considérablement réduit la dépendance étrangère de la Turquie dans le secteur de la défense, qui est passée d'environ 80 % au début des années 2000 à seulement 20 % aujourd'hui.

