L‘armée israélienne a commis 12 nouvelles violations du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, entré en vigueur la semaine dernière, selon l'agence de presse officielle du Liban.

Les violations israéliennes ont été constatées dans les districts de Tyr, Marjayoun et Bent Jbeil, dans le sud du Liban, ainsi qu'à Beyrouth.

Les violations comprennent la destruction de maisons, des tirs d'artillerie, le survol du territoire libanais par des avions de guerre, des tirs et des incursions.

Frappes sur plusieurs régions du sud

Un drone israélien a frappé un véhicule dans la ville de Majdalzoun dans le district de Tyr, tandis que l'artillerie israélienne a bombardé la plaine de Marjayoun au moins trois fois au cours de la journée, selon l'agence de presse.

Les canons israéliens ont ouvert le feu sur des quartiers de la ville de Bent Jbeil. L'armée israélienne a également détruit des maisons dans la ville de Khiyam et a procédé à des tirs d'artillerie sur Kfarkela, selon l'agence de presse.

Des avions de guerre israéliens ont également été vus en train de survoler la capitale Beyrouth et les régions du sud à basse altitude.

Le Liban a signalé 129 violations du cessez-le-feu depuis que l'accord est entré en vigueur la semaine dernière, dans l'espoir de mettre fin à 14 mois de combats entre l'armée israélienne et le Hezbollah.

Au moins 14 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans des attaques israéliennes depuis la semaine dernière, d’après le ministère de la Santé.

Selon les termes du cessez-le-feu, Israël doit retirer progressivement ses forces au sud de la frontière de facto de la Ligne bleue, tandis que l'armée libanaise déploie ses forces dans le sud du Liban dans un délai maximum de 60 jours.

La mise en œuvre de l'accord doit être supervisée par les États-Unis et la France, mais les détails des mécanismes d'application restent flous.

Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 4 000 personnes ont été tuées et plus de 16 500 blessées lors d'attaques israéliennes au Liban tandis que plus d'un million d'autres ont été déplacées depuis octobre 2023.

