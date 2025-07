Des groupes armés anti-régime en Syrie ont pénétré dans le centre de Deir Ez-Zor, dans l'est de la Syrie, occupé par le groupe terroriste PKK/YPG alors qu'il tente de gagner du territoire sur fond de l'effondrement du régime d'Al-Assad, ont indiqué, ce dimanche, des sources locales à Anadolu.

Les terroristes du PKK/YPG cherchent à tirer profit du vide du pouvoir

Au milieu des revers du régime d’Al Assad depuis la reprise du conflit en Syrie le 27 novembre, qui a conduit, ce dimanche, à l’effondrement dramatique du régime, le groupe terroriste PKK/YPG cherche à exploiter le vide du pouvoir.

Au cours de sa campagne terroriste de 40 ans contre la Turquie, le PKK –répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE– a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées.

Les YPG sont une émanation du PKK en Syrie, une région où le groupe tente depuis des années d'établir un couloir terroriste le long de la frontière turque.

Ces dernières années, la Turquie a déployé des forces et œuvré avec des alliés locaux tels que l’Armée nationale syrienne d’opposition pour empêcher cela et protéger la population locale de l’oppression terroriste.

Route vers l'effondrement

Des affrontements ont éclaté entre les forces du régime d'Al Assad et des groupes armés anti-régime le 27 novembre dans les zones rurales à l'ouest d'Alep, une grande ville du nord de la Syrie.

Le 30 novembre, les groupes anti-régime ont pris le contrôle de la majeure partie du centre d’Alep aux forces du régime et, le même jour, ils ont pris le contrôle de l’ensemble de la province d’Idlib. Jeudi dernier, après de violents affrontements, les groupes ont repris le centre-ville de Hama aux forces du régime.

Les groupes anti-régime ont capturé certaines parties dans la province stratégiquement importante de Homs, porte d'entrée vers la capitale Damas, et ont commencé à y avancer.

Vendredi, des groupes d'opposition armés ont lancé une opération dans la province de Daraa, à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, et après des affrontements, ont repris le centre-ville aux forces du régime.

Samedi, toute la province de Suwayda, dans le sud de la Syrie, est également passée sous le contrôle de groupes d'opposition. Le même jour, des groupes d'opposition locaux de Quneitra ont également pris le contrôle du centre provincial.

Dans la province de Homs, qui mène à la capitale, les forces anti-régime ont pris samedi le contrôle du centre provincial.

Des groupes avançant contre les forces du régime d'Al-Assad sont entrés dans la banlieue sud de Damas plus tard samedi. Les forces du régime se sont également retirées des ministères de la Défense et de l'Intérieur ainsi que de l'aéroport international de Damas.

Alors que les groupes armés anti-régime commençaient à dominer la capitale, le régime d’Al-Assad a rapidement perdu dimanche matin tout contrôle de Damas.

Par ailleurs, lors de l'opération Aube de la liberté lancée par l'Armée nationale syrienne d'opposition contre l'organisation terroriste PKK/YPG dans les zones rurales d'Alep le 1er décembre, le centre du district de Tel Rifaat a été libéré du terrorisme.

