Tôt dimanche matin, les Syriens ont envahi les rues de différentes régions du pays pour célébrer la victoire de leur “liberté”.

Avec l’effondrement du régime du parti syrien Baath et la fin de l’ère de la famille Al-Assad, des images ont commencé à affluer de Syriens renversant des statues de Hafez Al-Assad, le défunt père du président déchu Bachar Al-Assad, dans diverses villes du pays.

Les militants anti-Al-Assad, en liesse, et les utilisateurs des médias sociaux dépeignent la chute du régime comme une victoire pour la Syrie.

De la capitale, Damas, à la ville côtière de Lattaquié, sur la côte, entre autres villes, tous les symboles du régime ont été démantelés.

À Damas, les gens ont également pris d’assaut le palais de Bachar Al-Assad, tandis que les célébrations se poursuivent dans de nombreuses régions du pays, selon des rapports médiatiques.

La télévision d’État syrienne a diffusé une déclaration vidéo d’un groupe d’hommes, qui ont dit représenter les combattants de l’opposition, annonçant l’éviction de Bachar Al-Assad et la libération de tous les prisonniers.

La personne ayant lu la déclaration a appelé tous les membres de l’opposition et les citoyens à protéger les institutions de “l’État syrien libre”.

Les souvenirs d’un massacre

C’est à Hama que certaines des célébrations les plus joyeuses ont été vues.

La ville est particulièrement importante pour les membres des familles et les survivants du massacre de Hama en 1982, un chapitre tragique du passé de la Syrie. Des milliers de personnes ont été tuées par les forces du président de l’époque, Hafez Al-Assad, le père de Bachar.

Le massacre a eu lieu après un soulèvement à Hama, qui a posé un défi au régime d’Al-Assad. En réponse, le régime a assiégé la ville pendant des semaines et des quartiers entiers ont été détruits.

À Damas, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des gens se prosterner et embrasser le sol, certains en larmes et des adolescents avec le sourire illuminant leurs visages. Des moments de liesse que le pays n’a plus connu depuis de nombreuses années.

Les foules se sont rassemblées pour prier dans les mosquées de la ville et pour célébrer sur les places, en scandant : “Dieu est grand”.

De nombreux habitants de la capitale étaient incrédules face à la rapidité avec laquelle l’emprise d’Al-Assad sur le pays était tombée après près de 14 ans de guerre civile.

D’Idlib à Damas

“Je n’ai pas dormi la nuit dernière et je n’ai pas voulu dormir jusqu’à ce que j’aie appris la nouvelle de sa chute”, a déclaré Mohammed Amer Al-Oulabi.

“D’Idlib à Damas, il ne leur a fallu que quelques jours (aux forces d’opposition), Dieu merci. Que Dieu les bénisse, les lions héroïques qui nous ont rendus fiers”, a-t-il dit.

Des foules de Syriens se sont rassemblées pour faire la fête sur la place centrale de Damas.

“Mes sentiments sont indescriptibles”, a déclaré Omar Daher, un avocat de 29 ans. “Après la peur dans laquelle il (Al-Assad) et son père nous ont fait vivre pendant de nombreuses années et la panique et la terreur dans lesquelles je vivais, je n’arrive pas à y croire”, s’est-il réjoui.

Daher a déclaré que son père a été tué par les forces d’Al-Assad et que son frère était en détention, son sort étant inconnu.

Al-Assad “est un criminel, un tyran”, a-t-il dit.

“Maudit soit son âme et l’âme de toute la famille Al-Assad”, a scandé Ghazal Al-Sharif, un autre fêtard du centre de Damas. “C’est la prière de chaque personne opprimée et Dieu l’a exaucée aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

