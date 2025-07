C'est l'hiver 2024. Et pourtant, le printemps est arrivé en Syrie.

Quatorze ans après que le printemps arabe a déclenché une réaction en chaîne au Moyen-Orient, les forces d'opposition syriennes se sont emparées de Damas, mettant fin au régime du parti Baas, en place depuis plus d'un demi-siècle.

Parallèlement à ce changement de régime, la Syrie a ressuscité son ancien drapeau révolutionnaire, marquant ainsi un nouveau chapitre après des décennies d'oppression sous le règne de la famille Assad.

Après la victoire des forces d'opposition, le "drapeau de l'indépendance" ou également appelé "drapeau révolutionnaire" est redevenu le drapeau officiel de la Syrie, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire du pays.

En dehors de la Syrie, ce drapeau, qui date de l'époque pré-Baas, a également été hissé sur plusieurs missions diplomatiques syriennes, dont le consulat à Istanbul et les ambassades à Moscou, Belgrade et Tunis.

Autrefois symbole de résistance pendant la guerre civile syrienne, le drapeau révolutionnaire incarne aujourd'hui le renouveau de l'indépendance de la Syrie.

Faire revivre le drapeau révolutionnaire

Le drapeau révolutionnaire de la Syrie a été adopté le 17 avril 1946, date à laquelle la Syrie a obtenu son indépendance de la domination coloniale française. Il a été hissé pour la première fois à Alep en 1932 et officiellement adopté en 1936, lors de l’obtention d’une semi-indépendance, avant d’être confirmé le 17 avril 1946, lorsque la Syrie a obtenu son indépendance de la domination coloniale française.

Ce drapeau symbolise la souveraineté retrouvé du pays et ses aspirations à l'unité, à la paix et à la prospérité. Il a été remplacé en 1958, lorsque la Syrie a rejoint la République arabe unie (RAU) avec l'Égypte, adoptant alors le drapeau de la RAU.

Mais après seulement trois ans, la RAU s'est effondrée et la Syrie est brièvement revenue à son drapeau d'indépendance avant d'adopter un nouveau symbole en 1980 sous le régime Assad.

Le drapeau du régime Baas, bien qu’il conserve les bandes rouges, blanches et noires, est associé au parti Baas et à la République arabe syrienne sous le régime Assad.

Dès le début de la guerre civile syrienne en 2011, les groupes d'opposition ont adopté le "drapeau révolutionnaire" en tant que symbole de défi face au régime Assad, incarnant l'aspiration à la démocratie et à la fin de la tyrannie.

La bande verte du drapeau représente les racines agricoles de la Syrie et l'optimisme des premières années d'indépendance.

La bande blanche incarne la paix et l'espoir collectif d'une Syrie unie et prospère, tandis que la bande noire reflète les difficultés et les luttes auxquelles le peuple syrien a dû faire face tout au long de l'histoire.

Les trois étoiles rouges représentent les régions historiques de la Syrie - Damas, Alep et Deir Ezzor - et leur lutte commune pour la liberté et la dignité.

Le drapeau du régime Assad appartient désormais à l'histoire

Le drapeau du régime Assad, qui a flotté sur la Syrie pendant des décennies, appartient désormais au passé.

Pendant des années, il a symbolisé la poigne de fer du régime : une bannière composée de bandes rouges, blanches et noires, ornées de deux étoiles vertes censées représenter l'unité arabe et les idéaux du parti Baas.

La bande rouge symbolisait apparemment les sacrifices consentis pour la libération arabe, tandis que la bande blanche représentait une vision de paix et d'espoir. La bande noire rappelait les périodes oppressives de la colonisation et de la lutte.

Les deux étoiles vertes symbolisaient à l'origine l'union de l'Égypte et de la Syrie au sein de la République arabe unie. Mais pour le peuple syrien, ce drapeau est devenu le symbole de l’oppression, de la violence et du régime brutal et autoritaire de la famille Assad.

Sous ce drapeau, le pays a subi des décennies de répression, qui ont culminét avec une guerre civile dévastatrice marquée par des violations massives des droits de l'Homme, des souffrances généralisées et des dévastations indicibles, y compris la plus grande crise de réfugiés de l'histoire moderne.

La guerre en Syrie a tué plus de 500 000 personnes et forcé 12 millions de personnes déplacées à fuir le pays.

