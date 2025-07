Dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera à Damas mercredi, Mohammed al-Bashir a exprimé sa volonté de mobiliser tous les Syriens pour reconstruire le pays. "Leur capital humain et leur expérience aideront à relancer le pays. Je lance un appel à tous les Syriens de l'étranger : la Syrie est désormais un pays libre qui a retrouvé sa fierté et sa dignité. Revenez. Nous devons reconstruire, remettre notre pays sur pied, et nous avons besoin de l'aide de tous", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ajouté que la première priorité est de rétablir la sécurité et la stabilité dans toutes les villes syriennes.

"Les gens sont épuisés par l'injustice et la tyrannie. L'autorité de l'État doit être rétablie pour permettre aux gens de retourner au travail et de reprendre une vie normale", a-t-il poursuivi.

Il a également indiqué que la planification stratégique figurait parmi les autres priorités du gouvernement intérimaire.

"Les Syriens ne peuvent pas vivre dans la précarité, privés des services essentiels comme l'électricité, la nourriture et l'eau", a lancé le Premier ministre de transition.

L’appel du Premier ministre intervient après la chute du régime de Bachar al Assad, chef du régime syrien depuis près de 25 ans, qui a fui en Russie après que des groupes armés anti-régime ont pris le contrôle de Damas tôt dimanche, mettant fin au régime du parti Baath, au pouvoir depuis 1963.

La guerre civile en Syrie a laissé plus de 15 millions de personnes dans le besoin et la grande majorité des Syriens vivent dans la pauvreté, selon l'International Rescue Committee.

Lire aussi : Le régime déchu d'Al-Assad a utilisé plus de 70 méthodes de torture dans une cinquantaine de prisons