Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué le président somalien et le Premier ministre éthiopien pour avoir atteint une “réconciliation historique avec un grand dévouement” lors des pourparlers de paix, sous les auspices d'Ankara, qui devraient mettre fin à leur conflit sur la région séparatiste du Somaliland.

Lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara jeudi soir, Erdogan a remercié le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et annoncé que les deux parties avaient convenu d'une déclaration commune pour résoudre leur différend.

“Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Ethiopie”, a déclaré Erdogan.

L'attente fondamentale d'Ankara est d'établir la paix et la stabilité “dans cette partie distinguée” de l'Afrique entre la Somalie et l'Ethiopie, a-t-il ajouté.

La Turquie estime que la déclaration conjointe convenue entre la Somalie et l'Éthiopie établira une base solide pour la coopération et la prospérité fondées sur le respect mutuel, a noté M. Erdogan.

Le président somalien Mohammad Mohammad a, pour sa part, salué les efforts de la Turquie pour résoudre le conflit territorial et politique éternel entre la Somalie et l'Éthiopie, et a ajouté que son pays a toujours été et restera toujours “un véritable ami de l'Éthiopie”.

Le Premier ministre éthiopien Ahmed a également salué les efforts de la Turquie et qualifié les pourparlers de paix négociés par Ankara de “dialogue familial” qui a abouti à un résultat “gagnant-gagnant” à la fois pour son pays et pour la Somalie voisine.

Selon la déclaration d'Ankara, les deux parties ont décidé d'entamer des négociations techniques, avec la facilitation de la Turquie, d'ici fin février 2025 et de les conclure dans quatre mois.

Les deux parties ont également affirmé leur respect de l’intégrité territoriale de la Somalie tout en reconnaissant les avantages potentiels que l’Éthiopie pourrait tirer d’un accès sécurisé à la mer.

Tensions entre l'Éthiopie et la Somalie

Les liens entre l'Éthiopie et la Somalie se sont détériorés après l'accord conclu le 1er janvier entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland pour utiliser son port de Berbera sur la mer Rouge.

La Turquie s’efforce de mettre fin aux tensions entre les deux pays.

L’Éthiopie a perdu ses ports sur la mer Rouge au début des années 1990 après la guerre d’indépendance de l’Érythrée, qui a duré de 1961 à 1991.

En 1991, l'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie, ce qui a donné naissance à deux nations distinctes. Cette séparation a entraîné la perte de l'accès direct de l'Éthiopie à la mer Rouge et à ses principaux ports.

L’Éthiopie est depuis lors enclavée, ce qui affecte sa capacité à mener un commerce maritime efficace.

Lire aussi:Turquie: Fidan rencontre ses homologues éthiopien et somalien à Ankara