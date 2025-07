L’UA et le bloc de l'Afrique de l'Est saluent le pacte Somalie-Éthiopie négocié par Ankara

L'Union africaine et le bloc de l’Afrique de l’Est ont félicité, ce jeudi, le président turc pour son rôle dans la conclusion d'un pacte, qui a mis fin à près d'un an de tensions entre la Somalie et l'Éthiopie.