La confiance des Français envers Emmanuel Macron est en chute libre. Selon les derniers baromètres de l’Ifop, seuls 21 % des sondés déclarent lui accorder leur confiance, un niveau au plus bas depuis son élection en 2017.

Si Macron garde cette popularité à la fin de son mandat, il détrônera François Hollande, qui affichait une popularité de 22 % de satisfaits en 2017 pour devenir le président le moins populaire de la Ve République.

Ce désamour se traduit également dans le niveau d’approbation de son action en tant que président : seuls 25 % la soutiennent, un score comparable à celui de décembre 2018, au plus fort de la crise des Gilets jaunes.

La dissolution de l’Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier semblent avoir creusé davantage le fossé entre le Président et les Français. La récente allocution d’Emmanuel Macron et sa quête d’un nouveau Premier ministre n’ont manifestement pas convaincu une opinion publique majoritairement critique : 75 % des sondés désapprouvent son action, selon le baromètre mensuel du journal Ouest-France.

De plus, 83 % des sondés estiment que le président est éloigné de leurs préoccupations quotidiennes, illustrant le sentiment qu’il y a une déconnexion croissante entre la population et le chef de l’Etat

Les Français rendent Macron responsable de la crise politique

Emmanuel Macron a plongé la France dans une crise politique après avoir dissous par surprise l'Assemblée nationale le 9 juin après la déroute de son camp aux élections européennes face à l'extrême droite.

Les législatives anticipées qui ont suivi la dissolution ont abouti à la formation d'une assemblée fracturée en trois blocs (alliance de gauche, macronistes et droite, extrême droite), et aucun de ces blocs ne dispose de la majorité absolue. Après 50 jours de tractations, un gouvernement de droite et du centre avait finalement été nommé, début septembre.

À peine trois mois plus tard, celui-ci s’est retrouvé censuré. Le gouvernement Michel Barnier est tombé le 4 décembre à la suite d’une motion de censure déposée par La France insoumise.

L'agence de notation Moody's avait même estimé que la chute du gouvernement de Michel Barnier, "réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques" de la France et "aggrave l'impasse politique du pays".

