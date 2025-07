L’envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a appelé à une fin rapide des sanctions occidentales après l’éviction de Bachar Al-Assad.

Le gouvernement syrien est soumis à des sanctions strictes de la part des États-Unis, de l’Union européenne et d’autres pays depuis un certain nombre d’années en raison de la réponse brutale d’Al Assad à ce qui a commencé comme des manifestations anti-gouvernementales pacifiques en 2011 et qui a ensuite dégénéré en guerre civile.

Le conflit a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre, qui était de 23 millions d’habitants. La reconstruction a été entravée dans une large mesure par des sanctions visant à empêcher la reconstruction des infrastructures et des biens endommagés dans les zones contrôlées par le régime en l’absence d’une solution politique.

Pour la fin des sanctions

“Nous pouvons espérer une fin rapide des sanctions afin que nous puissions voir un ralliement autour de la construction de la Syrie”, a déclaré l’envoyé de l’ONU Geir Pedersen à la presse lors d’une visite à Damas dimanche.

Pedersen s’est rendu dans la capitale syrienne pour rencontrer des responsables du nouveau gouvernement intérimaire mis en place par les anciennes forces d’opposition qui ont renversé Al Assad, dirigé par le groupe anti-régime Hayat Tahrir al Sham, ou HTS.

Le gouvernement intérimaire doit gouverner jusqu’en mars, mais il n’a pas encore précisé le processus selon lequel une nouvelle administration permanente le remplacerait.

“Nous devons lancer un processus politique qui inclut tous les Syriens”, a déclaré M. Pedersen. “Ce processus doit être dirigé par les Syriens eux-mêmes”.

Il a appelé à “la justice et à l’obligation de rendre des comptes pour les crimes” commis pendant la guerre et à l’intensification de l’aide humanitaire par la communauté internationale.

