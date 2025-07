Les drones de l'armée israélienne ont survolé mercredi la capitale libanaise, Beyrouth, et sa banlieue sud, dans une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le mois dernier, ont rapporté les médias d'État.

Cette nouvelle violation intervient alors que l'armée israélienne a commis mardi au moins 12 nouvelles violations du cessez-le-feu au Liban, entré en vigueur le mois dernier pour mettre fin à plus d'un an de guerre transfrontalière avec le Hezbollah, ont rapporté les médias d'État.

Selon l'agence de presse officielle libanaise (NNA), les violations se sont concentrées dans les districts de Tyr, Marjayoun et Hasbaiyya dans le sud du Liban, et dans les districts de Rachaiya et de la Bekaa occidentale dans l'est du pays.

Parmi ces violations, on compte des frappes aériennes, des vols de drones et d'avions de chasse, la destruction d'habitations, la destruction de routes au bulldozer et des tirs d'artillerie.

Dans le district de Tyr, un drone israélien a frappé une voiture dans la ville de Majdalzoun, faisant trois blessés.

L'armée israélienne a également détruit au bulldozer un certain nombre de routes et une maison dans la ville de Naqoura. Plusieurs maisons ont également été détruites dans la ville de Kfarkela.

Alors que l'artillerie a frappé les villes de Kfarshouba, Halta et Sheba dans le district de Hasbaiyya, des avions de guerre ont survolé les districts de Rachaiya et de la Bekaa occidentale à une altitude moyenne.

Les autorités libanaises ont signalé environ 248 violations israéliennes de la trêve depuis son entrée en vigueur le 27 novembre.

Depuis lors, selon un décompte d'Anadolu basé sur les chiffres du ministère de la Santé, au moins 30 personnes ont été tuées et 37 autres blessées dans des attaques israéliennes.

Selon les termes du cessez-le-feu, Israël doit retirer ses forces au sud de la ligne bleue - frontière de facto - par étapes, tandis que l'armée libanaise doit se déployer dans le sud du Liban dans un délai de 60 jours.

Selon les autorités sanitaires libanaises, plus de 4 000 personnes ont été tuées et plus de 16 500 blessées lors des attaques israéliennes au Liban, et plus d'un million d'autres ont été déplacées depuis octobre 2023.

