Une série de frappes aériennes israéliennes intenses a secoué la capitale du Yémen et la ville portuaire de Hodeida, tuant au moins neuf personnes, selon des informations diffusées par des médias contrôlés par les Houthis.

L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué, ce jeudi matin, des “cibles militaires” appartenant aux combattants houthis “dans la bande côtière occidentale et au plus profond du Yémen”, après avoir intercepté un missile tiré par le groupe vers Israël.

“Les cibles attaquées sont utilisées par les forces houthis pour leurs opérations militaires”, a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué.

Al Masirah TV, le principal média d'information télévisé dirigé par le mouvement houthi, qui contrôle une grande partie du pays, a indiqué que sept personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur le port de Salif et les autres dans deux frappes sur l'installation pétrolière de Ras Issa; toutes deux sont situées dans la province occidentale de Hodeidah.

“L’ennemi a lancé quatre raids agressifs ciblant le port… et deux raids ciblant” une installation pétrolière, a rapporté Al Masirah.

La série de “raids agressifs” a également visé deux centrales électriques centrales au sud et au nord de la capitale, Sanaa, a-t-il ajouté.

Le porte-parole militaire israélien, Daniel Hagari, a fait savoir que les forces israéliennes avaient mené des frappes sur des sites militaires houthis, notamment des ports et des infrastructures énergétiques à Sanaa, après le tir d'un missile houthi vers Israël pendant la nuit -qui a été détruit- et des attaques répétées au cours des 14 derniers mois.

Solidarité avec les Palestiniens

Les combattants houthis au Yémen ont mené des mois d'attaques contre Israël et contre les navires liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, dans ce qu'ils présentent comme une campagne de solidarité avec les Palestiniens soumis à une guerre sans merci qui a tué plus de 45 000 personnes -la majorité étant des femmes et des enfants.

“Cela (les attaques des Houthis, ndlr) porte en réalité préjudice à l’économie de l’État sioniste. Le Yémen a clairement indiqué qu’il ne cesserait pas ces attaques tant que le régime israélien ne cesserait pas ses attaques contre Gaza, ne lèverait pas le blocus et ne se retirerait pas de Gaza” , a indiqué Hussain al-Bukhaiti, un commentateur politique pro-houthi, affirmant que même les attaques contre des civils au Yémen ne dissuaderaient pas les Houthis de soutenir les Palestiniens.

De plus Mohammed Al-Bahiti, membre du bureau politique des Houthis, a affirmé que "les frappes américano-israéliennes contre des installations civiles au Yémen révèlent l'hypocrisie de l'Occident", ajoutant que les opérations militaires en soutien à Gaza se poursuivront jusqu'à l'arrêt du génocide à Gaza et l'acheminement de nourriture, de médicaments et de carburant pour les habitants.

Les Houthis, qui contrôlent de vastes zones du Yémen, y compris la capitale Sanaa, mènent depuis novembre 2023 des attaques contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, lancent des missiles sur Israël, assurant qu’ils agissent en solidarité avec les Palestiniens.