Le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a réitéré l’engagement d’Ankara à assurer la paix en Syrie lors de sa visite officielle en Macédoine du Nord.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue nord-macédonien Afrim Gashi, M. Kurtulmus a exprimé, samedi, l’engagement de la Turquie à promouvoir un processus démocratique en Syrie, représentant tous les groupes ethniques, politiques, religieux et sectaires.

Il a souligné qu’Ankara était prête à assumer toutes les responsabilités requises pour ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre.

“La Turquie assumera toutes ses responsabilités pour assurer l’établissement d’un processus démocratique en Syrie, où toutes les composantes ethniques, politiques, religieuses et sectaires sont représentées, et ainsi établir la paix”, a déclaré M. Kurtulmus lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de sa rencontre avec Gashi.

Le responsable turc a également souligné les liens forts et indéfectibles entre la Turquie et la Macédoine du Nord, qui se sont développés depuis l’indépendance de cette dernière.

Il a noté que la coopération entre les deux pays continue de se développer, en particulier dans les domaines du commerce, de la défense et du tourisme.

M. Kurtulmus a, dans ce sens, formulé l’espoir de voir une coopération plus étroite entre les parlements des deux pays et réitéré l’engagement de longue date de la Turquie en faveur de la paix et de la stabilité dans les Balkans.

Au sujet de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine qui a débuté en février 2022, M. Kurtulmus a réitéré la position de la Turquie en faveur d’une résolution pacifique.

Il a également évoqué la crise humanitaire en cours à Gaza, condamnant les actions d’Israël dans la région.

“Malgré l’horrible violence qui se déroule devant le monde, rien n’a été fait pour l’arrêter”, a-t-il déclaré, espérant que l’agression d’Israël prendra fin et que la paix pourra enfin revenir à Gaza.

Macédoine du Nord

La Turquie est l’un des principaux partenaires de la Macédoine du Nord

Pour sa part, M. Gashi a exprimé sa satisfaction quant à la coopération de longue date entre les deux pays, soulignant que la Turquie était l’un des principaux partenaires commerciaux de la Macédoine du Nord et l’un des principaux investisseurs dans les infrastructures, l’agriculture et l’industrie.

M. Gashi a également souligné l’importance de la proximité géographique et des vols directs pour faciliter le resserrement des liens, ajoutant que la coopération entre les chambres commerciales et les organisations des deux pays renforcerait davantage la croissance économique.

Les discussions ont également porté sur le renforcement des relations interparlementaires, selon M. Gashi. “La coopération interparlementaire par le biais de groupes d’amitié et de projets communs est essentielle pour consolider la démocratie, la stabilité et la paix dans notre région”.

La sécurité et la défense sont des domaines d’intérêt bilatéral, Gashi reconnaissant le rôle central de la Turquie dans le soutien à l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’OTAN et l’aide à la modernisation de ses capacités militaires.

