La Cour internationale de Justice a annoncé avoir reçu une demande d’avis consultatif de l’Assemblée générale des Nations unies. Elle concerne les obligations d’Israël de faciliter l’aide fournie au peuple palestinien, par les agences de l’ONU, d’autres groupes internationaux et des États tiers.

Cette déclaration intervient après que l’Assemblée générale a voté jeudi pour demander des éclaircissements urgents sur la question.

Ces interventions de la CIJ et de l'Assemblée générale de l'ONU font suite à la décision d’Israël d’interdire l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

C’est aussi la conséquence de l’obstruction du travail de l’UNRWA et d’autres organisations humanitaires à Gaza.

137 pays ont voté en faveur de la résolution rédigée par la Norvège, tandis qu’Israël, les États-Unis et 10 autres pays ont voté contre.

12 camions d'aide en deux mois

En deux mois et demi, seuls 12 camions ont distribué de la nourriture et de l'eau dans le nord de Gaza, a déclaré Oxfam, organisation caritative basée au Royaume-Uni, attirant l'attention sur la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne.

“Sur les 34 camions de nourriture et d'eau autorisés à entrer dans le gouvernorat du nord de Gaza au cours des deux derniers mois et demi, des retards délibérés et des obstructions systématiques de l'armée israélienne ont fait que seuls douze ont réussi à distribuer de l'aide aux civils palestiniens affamés”, a fait savoit Oxfam dans un communiqué publié dimanche.

Dns ce contexte, il convient de rappeler que depuis le 7 octobre de l'année dernière, la campagne militaire israélienne à Gaza a fait plus de 45 259 morts palestiniens, dont 17 492 enfants et 11 979 femmes, et 107 627 blessés, selon les rapports.

Des milliers d’autres personnes seraient ensevelies sous les décombres.

Les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux et les écoles, ont été massivement ciblées, ce qui aggrave la crise humanitaire dans la région.

