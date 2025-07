L'emblématique Tour Eiffel de Paris a été évacuée, ce mardi, pour des raisons de sécurité à la suite d'une urgence électrique, selon les médias locaux.

L'un des rails d'alimentation des ascenseurs de la tour a été touché par un court-circuit, a indiqué la chaîne de télévision BFMTV, citant des sources de la société d'exploitation de la tour, la SETE.

Le problème technique s'est produit entre le deuxième étage et le sommet de la tour, déclenchant une alarme incendie à 10h50 (0950GMT).

La SETE a évacué le bâtiment ”conformément aux procédures de sécurité” et aucun visiteur n'a été mis en danger, selon BFMTV.

Les pompiers et les unités de maintenance technique de la tour recherchent la cause du court-circuit, et la tour devrait ouvrir ”progressivement” aux visiteurs par le deuxième étage plus tard dans la journée, a ajouté la chaîne.