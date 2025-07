Lors d’un appel téléphonique, ils ont abordé les relations bilatérales, les efforts de paix dans la région et de la récente adhésion de l'Azerbaïdjan à l'Organisation de coopération économique D-8.

M. Erdogan a exprimé l'espoir que l'inclusion de l'Azerbaïdjan au sein du D-8 apporterait des avantages significatifs, selon la Direction de communication de la présidence turque.

En réponse, M. Aliyev a remercié la Turquie pour son soutien à l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'organisation, fondée en 1997 dans le but de promouvoir la coopération économique et sociale entre ses membres, dont la Turquie, l'Égypte et l'Indonésie.

La paix dans le Caucase du Sud

Erdogan a réitéré son engagement en faveur du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, exprimant son optimisme quant à la possibilité de parvenir à une stabilité et une prospérité durables dans le Caucase du Sud.

Il a souligné l'importance de poursuivre les efforts en vue de l'établissement de la paix entre les deux voisins.

M. Aliyev a, de son côté, réaffirmé la volonté de l'Azerbaïdjan de parvenir à une résolution pacifique du conflit et a exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de la Turquie dans la région.

Efforts conjoints en Syrie

Les dirigeants ont également abordé la situation en Syrie, après la chute du régime Al-Assad, le 8 décembre, et ont convenu de participer aux efforts de développement social et économique du pays.

Les deux présidents ont souligné l'importance de promouvoir la stabilité et les changements positifs en Syrie, un pays déchiré par la guerre.

La Turquie a toujours mis l'accent sur la coopération avec le peuple syrien et sur la prévention de toute nouvelle division ou exploitation du territoire syrien.