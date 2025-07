Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a adressé ses vœux de Noël aux chrétiens, exprimant ses vœux de paix, de bonheur et de bien-être.

“À l’occasion de Noël, j’adresse mes sincères félicitations à nos citoyens de confession chrétienne“, a déclaré Erdogan, mercredi, dans un communiqué partagé par la Direction de communication de la présidence turque.

Erdogan a souligné l’engagement historique de la Turquie en faveur de l’inclusion, soulignant qu’aucune distinction n’est faite entre les personnes en fonction de leur origine, leur race, leur langue, leur religion ou leur secte.

“Comme dans l’histoire de notre civilisation, nous restons déterminés à faire en sorte que chacun puisse vivre librement selon sa propre culture, sa religion et ses traditions”, a-t-il déclaré.

“Un avenir sûr et prospère”

La géographie de la Turquie, a noté Erdogan, a longtemps servi de sanctuaire pour ceux qui fuient la guerre, l’oppression et la persécution.

“Notre pays, malgré les conflits régionaux et l’instabilité, est un phare de paix et d’harmonie, offrant à tous ses citoyens, indépendamment de leur religion, de leurs croyances ou de leur appartenance ethnique, un avenir sûr et prospère”, a-t-il assuré.

Le président a conclu son message par un appel à l’unité et à la bonne volonté, en disant : “Je félicite encore une fois tous les chrétiens, en particulier nos citoyens chrétiens, à l’occasion de Noël, et je leur souhaite paix, bonheur et bien-être”.

